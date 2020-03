VIDEO Ce face o poliţistă spaniolă pentru a-i distra pe copiii izolaţi din cauza coronavirusului. „M-a apucat plânsul”

În clipul postat de clujean se poate vedea o poliţistă care dansează în faţa unor blocuri pe o piesă pentru copii populară în Spania.„Plictiseală mare. Şi suntem de abia la început. Notă contextuală: e un cântec-dans pentru copii şi dansează pentru copiii de la blocurile din zonă, izolaţi în case”, a explicat Emanuel Ciocu.

„E real?” a întreabat cineva. „Da. După corp e o femeie poliţist, dansează pentru copiii din blocurile din zonă, e un câtecel popular la petreceri, unde animatorul dă tonul şi toţi copiii repetă mişcările”, explică Emanuel. „Mi se pare atât de uman. M-a apucat plânsul”, a comentat unul dintre prietenii de pe Facebook ai clujeanului.



Italienii cântă la balcoane

Zilele trecute, imagini impresionante au fost distribuite de mai mulţi români pe reţelele de socializare. Locatarii mai multor blocuri dintr-un cartier rezidenţial din Napoli au ieşit în miez de noapte la geamuri şi balcoane şi au început să cânte. "Trebuie să rămânem uniţi! Responsabili şi uniţi!". Un locatar italian a dat drumul la muzică şi zeci de oameni au ieşit la ferestre şi balcoane şi au început să cânte. La final, cu toţii au aplaudat şi şi-au transmis reciproc mesaje de încurajare. Imaginile au fost făcute publice de românii aflaţi în Italia. "Napoli 12 martie... suntem închişi în casă, nu putem ieşi in urma ordonanţei de guvern .... se iese pe balcon şi se cânta împreună ... Un mod alternativ de a sta împreună", a scris Elena Carmen Hanganu. "Noi restiamo a casa, ma troviamo il modo di abbracciarci", au răspuns mai mulţi internauţi italieni.

Clujenii ascultă operă



Scene precum cele din Italia, în care oamenii, de la balcoane, câtă şi îi aplaudă pe medicii care sunt în primele rânduri ale luptei cu coronavirusul, au apărut şi în Cluj. „Ieşim la blacon şi să aplaudăm eforturile medicilor, asistenţilor, personalului medical, să ne încurajăm şi să ascultăm o piesă”, a spus iniţiatorul momentului.

„România aplaudă omenia! Floreşti, Cluj. Iată că funcţionează! Am propus şi vecinii mei au rezonat, ca in fiecare seară la ora 8 să ieşim la blacon şi să aplaudăm eforturile medicilor, asistenţilor, personalului medical, să ne încurajăm şi să ascultăm o piesă. Azi am ascultat, cu difuzorul scos din birou pe balcon, aria Nessun dorma, din opera Turandot, de Puccini. Vă încurajez să faceţi la fel, e frumos şi dă o stare de bine!”, a scris jurnalistul Cristian Ivaneş pe pagina sa de Facebook, care locuieşte în comuna clujeană Floreşti. Acesta a ataşat şi un scurt clip video cu momentul. „Mâine ne vedem iar, promit, cu alt repertoriu, desigur”, a încheiat Ivaneş.

