VIDEO Percepţiile greşite despre reuşită. Concluzia unui analist din SUA: „Credem că succesul este o stradă cu sens unic“

„De ce ajung atât de mulţi oameni să aibă succes şi apoi eşuează? Un motiv principal e faptul că credem că succesul e o stradă cu sens unic. Aşa că facem tot ceea ce determină succesul. Dar când ajungem acolo, ne dăm seama că am reuşit, revenim din nou în zona de confort, şi ne oprim din a face ceea ce ne-a adus succes. Şi nu durează mult să o luăm la vale. Şi pot să vă spun ca aşa se întâmplă, deoarece mi s-a întâmplat mie“, şi-a început analistul american Richard St. John prelegerea la un eveniment TED din 2009.

Considera atunci că pentru a fi un om de succes era suficient să fie „destul de bun“, „un tip iscusit“ pentru ca ideile să vină „singure, ca prin magie“. Mărturiseşte că, iniţial, s-a concentrat pe clienţi şi pe proiecte, neacordând atenţie banilor. Iar banii au început să vină. Apoi s-a apucat să facă lucruri care nu îi plăcea şi dă exemplu management-ului. „Sunt cel mai prost manager din lume. Dar m-am gândit că ar trebui să fac ceva, deoarece eram preşedintele companiei“, afirmă Richard.

Şi de la asta a început să se prăbuşească afacerea sa. „Nu a durat mult ca afacerea să cadă precum o piatră“, adaugă analistul. Şi văzându-se singur, după un timp, s-a reapucat de proiectele care îi plăceau.

„M-am distrat din nou, am muncit din greu, şi ca să fac dintr-o poveste lungă una scurtă: am făcut toate lucrurile care m-au readus pe culmea succesului. Dar nu a fost o călătorie rapidă. Mi-a luat şapte ani. Dar în final, afacerea a crescut mai mare ca niciodată. (…) Am învăţat că succesul nu e o stradă cu sens unic. E o călătorie continuă“.

