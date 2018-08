VIDEO Nivelul următor de protest la Cluj: două persoane au petrecut noaptea în cort, în faţa Prefecturii

Circa 3.000 de persoane au protestat, duminică seara, pentru a treia zi consecutiv în semn de solidaritate cu manifestanţii de la Bucureşti. În jurul orei 22.30, când în faţa Prefecturii mai rămăseseră câteva sute de persoane, un tânăr, Marius Gomboşiu şi-a instalat cortul pe stradă şi a spus: „Cei care vor să ducă protestul la următorul nivel, dincolo de vorbe să mi se alăture. Mergeţi acasă aduceţi un cort, un izolir, afară e cald, e frumos, cine n-a apucat să meargă la munte în acest weekend are ocazia s-o facă. Stăm până mâine dimineaţă, când am dori să discutăm cu prefectul Clujului, care probabil se va prezenta la serviciu, dacă nu e în concediu, cum sunt ceilalţi parlamentari care probabil de pe o plajă râd cum ne batem şi noi cu jandarmii, care sunt şi ei oameni, sau nu, depinde, fiecare îşi are propria conştiinţă”. Propunerea s-a a fost primită cu aplauze şi până spre miezul nopţii lângă cortul lui au rămas circa o sută de persoane. În jurul orei 12 noaptea, Marius şi-a mutat cortul pe trotuarul de vis-a-vis de sediul Prefecturii pentru a nu încurca circulaţia.

Două persoane au rămas în faţa Prefecturii

Marius Gomboşiu a scris pe Facebook în jurul orei 8 dimineaţa următorul mesaj:

„Bună dimineaţa din fata prefecturii Cluj, după o noapte de veghe în stradă! Mesajul nostru este de solidaritate cu toţi cei care au simţit pe pielea lor abuzurile comandate politic ale Jandarmeriei române, din seara de vineri 10 august în Bucureşti. De asemenea, Clujul nu va tolera instaurarea dictaturii, ale cărei tentacule deja sunt evidente. Violenţa nu mai e mascată, e la vedere şi fără scrupule. Sper că acum e clar pentru toată lumea că suntem împinşi spre totalitarism. Seara de vineri stă mărturie.”

La ora 9.16, acesta a revenit arătând că el împreună cu persoana care au stat toată noaptea în faţa Prefecturii au fost invitaţi să vorbească cu prefectul.

