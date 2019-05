VIDEO Momentul în care un bărbat s-a împuşcat în cap într-un poligon privat din Cluj. Imagini şocante

Tragicul eveniment s-a petrecut duminică, în ziua alegerilor, în jurul orei 18.35, în poligonul privat din cadrul centrului comercial Vivo din comuna Floreşti, judeţul Cluj. Un bărbat de 41 de ani din Cluj-Napoca, cu căşti pe cap şi-a încărcat arma şi a început să tragă la ţintă. După două făcuri şi-a îndreptat pistolul spre cap şi a apăsat trăgaciul. Deşi era supravegheat de un istructor, acesta nu a putut face nimic. Totul s-a petrecut într-o fracţiune de secundă.

Imaginile au fost făcute publice de ŞtirideCluj.ro

„În jurul orei 18.35 am fost sesizaţi cu privire la faptul ca o persoană care se afla într-un poligon privat de tragere are o plagă în zona capului, produsa prin împuşcare. Bărbatul are 41 de ani. La faţa locului se află politişti pentru lămurirea tuturor aspectelor", au precizat reprezentantii IPJ Cluj.

„Este clar că este o sinucidere. A pus arma la tâmplă şi a tras. Nu poate fi un accident. Nu s-a mai întâmplat la Cluj un astfel de incident într-un poligon de tragere. Au mai fost sinucideri cu arma, dar nu în poligon”, a explicat, pentru „Adevărul“, un expert în arme din Cluj.



