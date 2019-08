VIDEO Mesajul străinilor de la Untold pentru clujenii deranjaţi de festival: „Îmi pare rău, dar nimeni nu a auzit despre Cluj înainte”

„Îmi pare rău să spun asta, dar nimeni n-a auzit de Cluj înainte de festival”, spune, cu un zâmbet larg, brazilianul bronzat care a călătorit 13 ore cu avionul peste ocean şi apoi încă două ore pentru a ajunge la Untold. Este pentru prima dată în România şi a venit la festival împreună cu prietenii lui din Germania şi Lituania.



Pedro înţelege că zgomotul îi deranjează pe clujenii care locuiesc în apropiere, dar spune că festivalul „e un avantaj pentru oamenii de aici. Vin oameni din Brazilia, Lituania, Germania care nu auziseră de Cluj, iar acum vin la Untold şi-şi dau seama că mai pot vizita şi o peşteră foarte interesantă (Salin Turda-nr), că sunt restaurante şi alte atracţii”. Inginerul venit de peste ocean spune că, de asemenea, „oamenii trebuie să înţeleagă că festivalul generează bani pentru oraş”.



Lui Pedro i se pare „incredibil” că a întâlnit la festival mai mulţi brazilieni, care au călătorit din celălalt colţ al lumii pentru a veni la Untold. El crede că amplasarea în centrul oraşului este un avantaj foarte important pentru festival „accesul este uşor - sunt 8 kilometri de la aeroport până aici. Am auzit că mai este un festival, Electric Castle, până la care trebuie să faci 2-3 ore pe drum. Nu vreau să merg acolo, pentru că e foarte greu pentru mine.”

La Untold îi place atmosfera, oamenii foarte prietenoşi, lineup-ul, organizarea bună, dar şi faptul că este mai ieftin ca festivalurile din Germania şi Danemarca unde a fost.











La fel pe Pedro sunt circa 90-100.000 de tineri care se distrează în fiecare zi a festivalului din centrul oraşului.

Gyorg, un clujean care locuieşte în apropierea Parcului central, spune că pe când îşi face efectul extraveralul, încep artificiile.



Tot în centrul oraşului, de partea cealaltă a gardurilor care delimitează perimetrul festivalului, locuieşte pe strada Pavlov, Gyorg Wagner. „Numai cu calmante se poate. Noaptea numai cu extraveral. Am trimis-o pe soţia la fiica-mea, iar eu stau să păzesc casa. Ceva soluţie trebuie să găsească, mai ales că atunci când dă drumul la bass geamurile tremură. Cu extraveralul adoarme omul pe la 1-2, dar atunci încep artificiile”, spune bărbatul cu ochelari şi cu părul alb. Totuşi, se poate şi mai rău: „Pentru ei merită, dar noi numai suferim aici în jur. Mă gândesc la Spitalul de copii, copiii ăia cum suportă...” Bărbatul este totuşi dispus la găsirea unei soluţii amiabile: „Să nu se uite numai la folosul lor, ar trebui să se uite şi pentru cetăţenii oraşului. Oare noi ce câştigăm din ăsta, în afară de nervi şi de consumaţie. Dacă suntem obligaţi să suportăm barem să primim... ceva să deie. Acuma 2 ani se dădeau bilete gratuite la cine stătea pe aicea”.

La fel ca Gyorg sunt câteva zeci de mii de clujeni care participă „pasiv” la Untold din propriile case.

Între Pedro şi Gyorg stau pe lângă gardurile care delimitează festivalul şi organizatorii respectiv Primăria Cluj-Napoca, cei care ar trebui să „împace” ambele perspective asupra Untoldului.



Un festival, două tabere, o întrebare





Timp de 4 zile festivalul Untold, care se desfăşoară de 5 ani în centrul Clujului, ocupând mai bine de jumătate din cel mai mare parc al oraşului, împarte clujenii în două tabere.

Pe de o parte sunt susţinătorii, care aduc ca argumente principale beneficiile economice şi turistice, iar pe de altă parte sunt clujenii care ar dori mutarea festivalului în afara oraşului, invocând, în principal, ocuparea ilegală a parcului şi zgomotul.

Unul dintre argumentele preferate ale acestei tabere anti-Untold este „în ţările civilizate, festivaluri de asemenea anvergură au loc în afara oraşului.

„Adevărul” a stat de vorbă cu mai mulţi participanţi la festival care au venit din ţări precum Italia, SUA, Polonia, Brazilia sau Norvegia despre „deranjul” pe care-l provoacă Untold vecinilor.

„Merită de 10 ori preţul plătit de clujeni”

Konrand, un politician cu barbă din Norvegia care spune despre el că la 51 de ani este cel mai bătrân participant la festival, vine pentru a treia oară la Cluj: „Este cel mai bun festival la care am fost, pentru că România este pentru mine ca şi cum aş veni acasă. Toată lumea este amabilă, zâmbeşte şi este fericită, nu am văzut asta la alte festivaluri şi am fost la multe”. Norvegianul măreşte miza şi spune că Untold este peste Tomorrow Land, festivalul după care s-au inspirat organizatorii din Cluj.

Kornad spune că, într-adevăr, cele mai multe festivaluri nu sunt aproape de oraşe şi înţelege că unii clujeni sunt deranjaţi, dar „dacă se gândesc la beneficiile pentru Cluj, pentru România, la faptul că se poate spune povestea Transilvaniei, a magiei de aici, cred că merită de 10 ori „preţul” plătit. Ar trebui să fie fericiţi pentru că festivalul îi face pe oameni să vină şi să vadă România, să vadă Clujul, eu am spus prietenilor din Norvegia despre festival şi acum au venit şi ei”.

Mingsu, un student asiatic care locuieşte în California, iubeşte România. Ştie să spună în română „sarmale cu mămăligă” şi „salată de vinete”, mâncăruri pe care le adoră. A mai venit în ţară, dar e pentru prima dată la Untold: „Este bine organizat, mâncarea este bună, oamenii foarte prietenoşi”. A mai fost la festivaluri organizate în interiorul oraşelor, unde, la fel oamenii se plângeau de zgomot. „Pentru mine nu contează dacă e în oraş sau afară din oraş”, spune Mingsu. El are un mesaj pentru clujenii supăraţi: „Scuze”.

Sara din Polonia spune că e „cel mai bine organizat festival la care a fost”, iar legat de amplasament spune că a mai fost la festivaluri în oraşe. „Sunt însă organizate pe arene şi nu se aude aşa tare în exterior. Festivalul Sunrise din Bagicz, Polonia, a fost, de exemplu, mutat anul acesta în afara oraşului”.

Juliano din Florenţa: „sunt doar 4 zile”

Juliano, un brazilian care este chelner în Florenţa, a venit la Untold cu prieteni din Brazilia, Uruguay, Croaţia şi Italia. „Am fost la multe festivaluri, în Brazilia şi Italia, dar cred că Untold este cel mai bun festival la care am fost deoarece este bine organizat şi lucrează mulţi profesionişti, mâncare bună, muzică bună, oameni buni, e foarte frumos.” Are un buget de festival de 6-700 euro, în care sunt incluse toate cheltuielile, transport, cazare, mâncare, băutură: „În Italia, bugetul este similar doar că beau şi mănânc mai puţin”.

Despre deranjul provocat clujenilor, acesta spune: „sunt doar 4 zile şi există mult de lucru pentru mulţi oameni, plus banii care vin în oraş. Cred că e bun festivalul pentru oraş”.

Roland din SUA: „România e foarte ieftină”

Roland, un student din SUA, spune că Untold este „extraordinar. Infrastructura e bună, toata mâncarea şi activităţile, este un parc de distracţii uriaş. Este de necrezut.” Cât despre preţuri: „la început am crezut că bugetul este pentru o singură zi, de fapt era pentru 4. România e foarte ieftină, mâncarea e foarte bună, hotelul ieftin. Îmi place Clujul, toată lumea e amabilă şi prietenoasă”. Înţelege de ce se plânge lumea de zgomot, dar „pe de altă parte, festivalul aduce mulţi turişti şi aduce beneficii economiei.”

30.000 de pliante anti-Untold

Tabăra anti-Untold a fost, de departe, anul acesta cel mai bine organizată de la înfiinţarea festivalului. Au fost împărţite 30.000 de pliante în care locuitorii din zona festivalului erau informaţi despre legile pe care le încalcă organizatorii şi despre cum pot să sesizeze autorităţile dacă au nemulţumiri.

Istvan Szakats, unul dintre iniţiatorii acţiunii, susţine că acesta a avut scopul de „a conştientiza cetăţenii Clujului despre „atitudinea ipocrită şi duplicitară a Primăriei Cluj-Napoca, care autorizează an de an festivalul în locaţii în care legea nu poate fi respectată - acoperindu-se cu interpretări abuzive ale legilor, aratând dispreţ faţă de lege şi faţă de cetăţean”.

Cunoscutul activist de mediu se referă la legea privind depăşirea nivelului de zgomot admis de 50 de decibeli, dar şi la legea spaţiilor verzi, care împiedică ocuparea a mai mult de 10% din suprafaţa unui parc cu obiective/ construcţii provizorii. În ceea ce priveşte profitabilitatea festivalului, Szakats arată că „în 2017 nu mai puţin de 324.135 lei (68.5413 EUR + TVA) au intrat în bugetul municipiului pentru închirierea Parcului Central, a Casinoului, Sălii Polivalente, precum şi pentru întreţinerea şi curăţenia domeniului public afectat de către festival; la aceştia s-au adăugat sumele plătite către Consilul Judeţean: stadionul Cluj Arena a fost închiriat pentru nu mai puţin de 19 zile, la preţul de 15.000 lei pe zi”. Dacă faci comparaţia cu Tomorrowland, festival din Belgia care i-a inspirat pe organizatorii Untold, primăria realizează un venit foarte mic. Astfel, organizatorii evenimentului din Anvers plătesc pentru închirierea parcului oraşului, 630.000 de euro fara TVA pentru două weekenduri şi 395.000 de euro pentru unul.

În plus, Szakats aminteşte de Spitalul de Copii, aflat foarte aproape de incinta festivalului: „de ani de zile o secţie întreagă e evacuată din cauza Untoldului şi anul acesta le-au închis gura cu ceva scule de cică 100.000 de euro.”

„La muncă în Delta Dunării cu ei”

„Eu i-aş trimite pe tinerii aceştia în Delta Dunării, la muncă, acolo i-aş trimite”, este de părere un pensionar, care trecea duminică după-masa prin Piaţa Unirii.

„Nu cred că e benefic pentru Cluj-Napoca, pentru că aia din parc au făcut reclamaţie şi Primăria nu face nimic”, spune Nicolae Pop, un alt domn trecut de prima tinereţe, care se relaxa pe o bancă în centrul oraşului.

Nu toate persoanele de vârsta a doua sunt împotriva Untold. Cornelia şi Aurica, stau pe bancă în Parcul Central, aproape de intrarea în festival. „Noi n-am fost împotrivă, 4 zile nu moare nimeni. Mie îmi place foarte mult atmosfera. La noi se aude până în Mănăştur, dar de aia am venit aici să auzim mai bine”, spune Cornelia. „Ne pare rău de vreme, dar asta e pedeapsa de la Electric”, o completează Aurica, care este la curent cu faptul că festivalul de muzică de la Bonţida (Electric Castle) a devenit celebru pentru ploaia care pune la încercare organizatorii.

Istvan Szakats şi activiştii din tabăra anti-Untold cred pe de altă parte că în oraş festivalul nu poate respecta prevederile legii: „Compromisul în termeni de respect pentru accesul la spaţiul public şi nivelele de zgomot ar reduce Untoldul la ceva foarte mic, deci soluţia este mutarea din oraş”.

200 patroni şi vreo 2.000 de angajaţi

Activistul completează „mie chiar îmi place Untold. Sunt câţiva DJ pe care îi admir, şi sunt super fericit să văd atâta lume fericită. Io n-am treabă nici cu fericirea lor (chiar îi ţin pumnii să-i ţină) nici cu muzica cântată, nici cu festivalul în sine, nici cu profitul realizat. Am treabă cu călcarea în picioare a legilor de către administraţia locală, care se face cu tupeu, pe faţă, exact de către cei care ar trebui să păzească legea”. Cât despre banii care intră în economie: „aici vorbim nu de câştigul comunităţii de 324.000 de oameni, ci de câştigul a să zicem 200 patroni şi vreo 2.000 de angajaţi, deci cât? 6% din oraş? Sunt câţiva oameni fac profit foarte mare”

Până la publicarea acestui articol, organizatorii Untold nu au prezentat un punct de vedere.