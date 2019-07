VIDEO Mesajul lui Robbie Williams pentru fanii Untold. „Abia aştept să vă întâlnesc la Cluj-Napoca, va fi show-ul vieţii voastre”

Starul britanic va susţine în ultima zi de festival, în 4 august 2018, un show de o oră şi 30 de minute, cu 50 de muzicieni şi dansatori.

„Salutare, România, sunt Robbie Williams şi abia aştept să vă întâlnesc la Cluj-Napoca, la cea de-a cincea ediţie a Festivalului Untold! Va fi show-ul vieţii voastre, ne vedem în august!”, este promisiunea lui Robbie pentru fanii săi din România.

În 2006, artistul a intrat în Cartea Recordurilor prin faptul că a vândut în doar o singură zi, 1,6 milioane de bilete la turneul Close Ecounters Tour. Robbie Williams este şi un artist foarte premiat, are peste 18 premii Brit Awards şi 3 premii MTV European Music Awards.

În plus, el are nu mai puţin de 7 single-uri numărul 1 şi aproape toate albumele sale au ocupat locul 1 în topurile britanice. De altfel, artistul britanic este cel mai bine vândut artist din Marea Britanie, cu peste 75 de milioane de albume vândute. Pe lângă multe alte hituri, în vară, pe scena festivalului UNTOLD se vor auzi melodii ca "Feel", "Angels", "Rock DJ", "Let Me Entertain You", "Freedom", “Millennium”, “She´s The One”, "Old Before I Die", "Kids", "Eternity", " Something Stupid ”, "Radio", "Bodies" şi "Candy".

