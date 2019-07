VIDEO Lucrare de master prezentată în ritm de rap la Facultatea de Ştiinţe Economice din Cluj. Cum au reacţionat profesorii şi ce notă a primit artistul

Din cele 7 minute cât a durat disertaţia cu tema „Brandingul personal al unui artist rap”, 4 au fost „cântate”, a explicat Mihai pentru „Adevărul”. Profesorilor le-a plăcut ideea, astfel că tânărul pasionat de rap a luat o notă mare: 9,6.

Mihai Cristian Gavril este pasionat de rap (numele lui de scenă este Giemsi) şi a ajuns să aibă o piesă care a fost difuzată pe Tv la Music Channel. În curând va mai face o piesă pentru a sărbători 100.000 de abonaţi pe canalul său de YouTube. Pe lângă şcoală şi muzică, Mihai este administrator la o firmă de închirieri de maşini din Cluj-Napoca.

„Am ales această formă de prezentare pentru că asta mă reprezintă, dar şi pentru că acum 2 ani, după prezentarea lucrării de licenţă, am promis că voi păstra aceeaşi tradiţie şi atunci când ajung la disertaţie, iar pentru mine, respectarea promisiunilor este una din principalele valori pe care le apreciez la o persoană”, a spus el.

Mihai a dat un scurt interviu pentru „Adevărul” în care a explicat cum se poate îmbina pasiunea pentru muzica rap cu studiile universitare şi despre ce înseamnă brandingul personal al unui artist.



Mihai Cristian Gavril: Am ales această formă de prezentare pentru că asta mă reprezintă, dar şi pentru că acum 2 ani, după prezentarea lucrării de licenţă, am promis că voi păstra aceeaşi tradiţie şi atunci când ajung la disertaţie, iar pentru mine, respectarea promisiunilor este una din principalele valori pe care le apreciez la o persoană.



Am luat 9,6 şi ţin să mulţumesc în mod deosebit coordonatorilor lucrărilor mele de licenţă şi disertaţie, cât şi tuturor cadrelor didactice care au crezut în mine şi care au contribuit la formarea mea (atât ca economist, cât şi ca om). Coordonator la lucrarea de licenţă mi-a fost Marinela Ghereş, iar la disertaţie Radu Cocean. Am avut parte de un grup deosebit de profesori, deschişi la noutăţi, atât la nivel licenţă, cât şi la masterat, care şi-au pus amprenta asupra mea într-un fel sau altul.

În ceea ce priveşte latura artistică, am ajuns să am o primă piesă care a beneficiat de premieră pe TV la Music Channel (vezi clipul de mai jos), am mai realizat 2-3 colaborări, am cunoscut prin intermediul muzicii persoane deosebite cu care încă păstrez legătura şi am beneficiat de o creştere consistentă a numărului de abonaţi şi de vizualizări, dar totuşi mi-aş fi dorit să aloc mai multe resurse în această direcţie. În ceea ce priveşte latura educaţională, după cum se poate vedea, am finalizat cu succes studiile de masterat şi urmează ca în continuare să mă axez mai mult pe partea artistică, pentru că am cam neglijat-o, având (pe lângă masterat) şi un job full-time în ultimele 9 luni care mi-a secat aproape tot timpul liber, dar pe care l-am ales pentru a putea beneficia de o independenţă financiară şi pentru a strânge bani care vor avea ca destinaţie dezvoltarea mea ca artist.

În prezent pregătesc o piesă pentru a celebra împreună cu fanii atingerea pragului de 100.000 abonaţi pe YouTube.









Tema lucrării este „Brandingul personal al unui artist rap” şi am ales-o deoarece pe parcusul anilor de studiu mi-au plăcut noţiunile referitoare la acest concept, noţiuni pe care îmi doresc să le aplic în domeniul muzical în care activez. Pot spune că tema aleasă mi-a fost de folos, deoarece în momentul în care analizezi artişti de succes ajungi să îţi dai seama involuntar de nivelul la care te situezi, şi conştientizezi câtă muncă este în spatele unor procese care par simple la prima vedere.

Nu pot să spun că am reuşit să-mi fac un nume în rap, dar am început să fiu apreciat în rândul pasionaţilor auto, piesele cu acea tematică fiind cele mai populare până în prezent. Este nevoie de multă muncă şi multe resurse pentru a ajunge să ai o anumită rezonanţă în industria muzicală.



Pentru a ajunge să îţi câştigi existenţa din muzică, e nevoie de o frecvenţă de minim 2-3 piese noi în fiecare lună pentru a stârni interesul ascultătorilor, dar pentru a putea respecta acest target e nevoie de timp şi o investiţie care se învârte în jurul sumei de 2.500 lei, iar venitul care poate fi generat în urma unei astfel de „campanii”, în primele luni, sunt slabe şanse să sară de 1.000 ron (care deja este o sumă optimistă). Totuşi, în ultimele luni am beneficiat de un venit pasiv de aproximativ 90-100 euro, care mă motivează şi mai mult să continui pe această direcţie, să continui să investesc, mai ales acum, că am finalizat studiile.

„Sunt mulţi «artişti» în România care ajung în mainstream cu câte o piesă şi se cred vedete“



Nu sunt vreun expert în domeniu pentru a mă putea pronunţa în numele altora, dar părerea mea este că sunt mulţi „artişti” în România care ajung în mainstream cu câte o piesă, dar mai departe nu confirmă, iar problema care se ridică este aceea că se cred vedete, au o atitudine mult prea superioară (arogantă) atât în raportul cu fanii, cât şi cu presa, uitând că fără aceste 2 elemente nu reprezintă nimic. Un alt aspect care consider că este greşit legat de brandul personal al multor artişti, este acela de a lăsa alte persoane să îţi scrie piesele... Este un lucru să ceri o idee sau o părere pentru a efectua o eventuală modificare la un text, şi este cu totul altceva ca o persoană să scrie piesa, iar mai departe aceasta să fie cântată de altă persoană, fără a cunoaşte măcar împrejurările şi trăirile în care au fost scrise acele versuri, şi fără a putea transmite mai departe mesajul cu naturaleţe.



Mai este o modă care am văzut că se tot practică la noi şi care pătează, oarecum, ideea de brand personal. Această modă face referire la alegerea de a semna tot felul de contracte dubioase cu diverse case de discuri care îngrădesc libertatea artiştilor pentru o perioadă de câţiva ani de zile, doar pentru a beneficia de o parte financiară mai consistentă decât ar putea genera aceştia pe cont propriu.



Poate că unii vor spune că este un sacrificiu care merită făcut, dar eu sunt de părere că cel mai important lucru în viaţă este să ajungi să faci ceea ce îţi place şi ceea ce te reprezintă, nu să îi laşi pe alţii să ia decizii care te privesc în mod direct.

