VIDEO Un cunoscut jurnalist prezintă „litoralul aşa cum este, cu toată mizeria şi nepăsarea care l-au distrus”

Jurnalistul Stelian Muscalu, prezentatorul emisiunii „Business Club” de la Digi 24, îşi petrece concediul pe litoral, ocazie cu care prezintă pe pagina sa de Facebook un „Jurnal de călătorie” despre condiţiile pe care le-a găsit la mare.



„Azi litoralul... asa cum este el. Cu toată mizeria şi nepăsarea care l au distrus.” – este intitulată postarea în care jurnalistul prezintă mai multe fotografii din Jupiter. Imaginile dezolante au atras peste o sută de comentarii.

Jurnalistul a vorbit într-o filmare postată pe Facebook despre primele impresii. După aglomeraţia „uriaşă” de pe drum a avut o primă „surpriză”: pensiunea în care s-a cazat nu avea aer condiţionat: „N-am verificat dacă au aer condiţionat, pentru că mintea mea refuza să creadă că în perioada aceasta extrem de călduroasă mai sunt oameni care nu acceptă să-şi pună aer condiţionat”.

„Jupiter este un amalgam de vechi cu foarte puţin nou, cu foarte mult gunoi, cu foarte mult prost gust. Prima zi, la plajă, erau 5 terase sau 5 bucăţi de plajă, fiecare cu 5 melodii diferite de parcă era întrecere - care pune muzica mai tare. Am încercat să beau un cocteil şi am plătit 25 de lei pe un Mojito, o mizerie. Atitudinea oamenilor e cel puţin discutabilă. N-aş mai repeta experienţa venirii pe litoral într-o staţiune clasică”, a mai spus Muscalu într-un clip video.



„Oamenii pleacă pentru acolo unde găsesc servicii de calitate”





Jurnalistul a căutat o plajă sălbatică, unde şi-a petrecut cea mai mare parte a sejurului. Concluzia lui este că în ciuda faptului că avem un litoral superb, condiţiile pe care le găsim aici sunt „sub nivelul mării”:

„Litoralul românesc are potenţial uriaş, e frumos, e extraordinar; Sunt nişte plaje acolo unde nu întâlneşti oameni, de pe care nu-ţi vine să pleci. Acolo unde oamenii şi-au lăsat amprenta, lucrurile sunt discutabile. (...) Litoralul este minunat, dar din păcate prost întreţinut, nefructificat. Îmi aduc aminte că la începutul sezonului, o doamnă, reprezentantă a patronatului hotelierilor, spunea că sunt oameni plătiţi de greci şi de bulgari să vorbească urât despre litoralul românesc. Doamna greşeşte profund, eu spun că litoralul e minunat, dar voi nu faceţi treaba pe care ar trebui s-o faceţi, astfel că oamenii pleacă acolo unde găsesc servicii de calitate şi unde consideră că există un echilibru între preţ şi calitatea serviciilor.”



„Avem o ţară minunată, păcat că e locuită”



Jurnalistul constată cu tristeţe că în cazul litoralului se aplică clişeul: „avem o ţară minunată, păcat că e locuită”. Soluţia pe care o vede Muscalu este radicală: „Sper că va veni cineva nu să facă o pensiune sau un hotel, ci să ia tot litoralul, să radă toată mizeria, la propriu şi figurat, şi să construiască ceva frumos, de bun gust astfel încât să ne putem bucura de ţara noastră şi, de ce nu, să rulăm banii aici, în ţară, ca să crească economia”.

Cine este Stelian Muscalu

Jurnalistul de la Digi 24 se descrie astfel pe pagina de prezentare de pe site-ul postului de televiziune:

„Motociclist şi jurnalist în restul timpului. Îmi este mai uşor să vorbeasc despre mine în cifre. Dacă ar fi să arunc o privire peste umăr as vedea 8 televiziuni prin care am trecut, în aproape 18 ani de presă. Habar nu am dacă este mult sau puţin. Un lucru este cert, am învăţat foarte multe pe tot acest drum, dar au rămas şi mai multe de învăţat.

Am fost în transmisiuni de la Guvernul României până în teatrul de operaţiuni din Irak şi Afganistan, din Parlamentul României până în mijlocul Mării Negre pe principala platformă marină a Petromului. Am trăit tot felul de experienţe pe care o altă meserie cu certitudine nu mi le-ar fi oferit. Mă ghidez în fiecare zi după: “Singurul lucru mai rău decât să începi ceva şi să ratezi… este să nu începi acel ceva.” – Seth Godin”

