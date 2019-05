VIDEO FOTO Cum îţi poţi face propriul film chiar dacă nu ai cunoştinţe în domeniu. Proiectul unui regizor care a câştigat Oscarul a ajuns şi în România

Proiectul a fost implementat în mai multe oraşe din lume, printre care Paris, Montreal, Frankfurt, Rotterdam sau capitala filmului european, Cannes. Pe lângă componenta sa de divertisment, Uzina filmelor de amatori are marele atu de a dezvolta în rândul publicului larg noi competenţe, transformându-i în utilizatori critici ai produselor media.

Michel Gondry la Uzina de Filme

Asta pentru că oricine, indiferent de vârstă, sex sau pregătire, poate să-şi realizeze propriul film în cadrul Uzinei, chiar dacă nu are absolut niciun fel de cunoştinţe în acest domeniu. Practic, nu trebuie să fii regizor sau scenarist, ci trebuie doar să fii interesat şi să vrei să concepi de la A la Z propriul film.

E necesar să precizez că Uzina filmelor de amatori nu a fost gândită şi nu şi-a dorit vreodată să funcţioneze ca o şcoală de film. Aş zice că e mai degrabă un context care vine şi îţi oferă puţin timp ca să te distrezi împreună prietenii tăi, dar şi şansa de a pune într-un film o experienţă personală sau o poveste gândită şi creată chiar de tine. Asta pentru că absolut oricine se poate exprima creativ aici Michel Gondry regizor

Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative de la Cluj

Conceptul creat de renumitul regizor, scenarist si producător francez Michel Gondry (Oscar 2005 pentru Cel mai bun scenariu original Eternal Sunshine of the Spotless Mind) pune la dispoziţia doritorilor decoruri, echipament şi toate resursele necesare. Pentru asta, la Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative de la Cluj (CREIC) a fost amenajat, de la zero, un spaţiu cu 15 decoruri, echipament complet pentru filmare, montaj, sunet şi proiecţie. Ghizi în prima zi au fost însuşi celebrul regizor şi managerul de proiect pentru România, Claudia Droc.

„Am inaugurat uzina de filme în prezenţa lui Michel Gondry, regizor şi producător premiat cu Oscar, Uzina filmelor de amatori care este un concept francez pe care suntem foarte încântaţi să-l aducem în România, în premieră. Ce este de fapt? Sunt 15 decoruri individuale pe care le-am construit de la zero şi pe care le punem la dispoziţia publicului larg, în mod gratuit, să vină să-şi facă propriile filme. Până acum, cei mai mulţi dintre noi am fost spectatorii unui film. Acum, pentru prima oară, avem ocazia să fim propriii noştri regizori, actori, scenografi şi aşa mai departe. Este o oportunitate unică - ştiu că poate să pară puţin complicat - dar de fapt nu e. Pentru că noi punem la dispoziţie atât decorurile, cât şi materialul audiovizual. Şi mai ales un pic de training, astfel încât fiecare să se simtă în largul lui şi să-şi dea frâu liber creativităţii şi să poată realiza filme. Înscrierile sunt încă funcţionale, se pot face pe site-ul uzinadefilme.com, iar noi o să fim deschişi până pe 31 iulie, în fiecare zi. Şi ne aşteptăm publicul, astfel încât decorurile pe care le-am creat să prindă viaţă” Claudia Droc, manager de proiect

O călătorie în universul celor 15 decoruri special create şi instalate la Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative de la Cluj începe chiar la intrarea în clădire, unde un panou uriaş cu Uzina filmelor de amatori te introduce încet în atmosferă. La etaj se află primele două încăperi-atelier unde sunt afişate tăbliţele cu instrucţiuni. De aici ai deja întreaga lume la picioare. Sau cel puţin decorurile de jos, de la parter, unde urmează să devii propriul tău regizor şi să porneşti într-o aventură mai rar întâlnită, realizându-ţi propriul film.

Atelier 1

Timp de câteva ore, fiecare participant va lucra în echipe şi va parcurge, sub îndrumarea instructorilor Uzinei, toate etapele de producţie: de la scenariu, distribuţie, regie, până la crearea efectelor speciale şi a coloanei sonore. Asta înseamnă că vei fi îndrumat şi că vei fi ajutat să te familiarizezi cu munca ta care va dura în principiu trei ore.

Jos, cadrele se schimbă cu repeziciune. Poţi să te întorci în timp şi să urci la volanul unui autoturism Dacia 1300, sau poţi alege să priveşti un tren gonind printre peisaje pe care, ai ghicit, tot tu le poţi alege.

Un filmuleţ durează cam trei ore, tot procesul – din momentul în care intri în uzină şi ieşi cu un dvd cu filmul tău, iar filmele realizate durează de regulă între 3 şi 5 minute. Claudia Droc manager de proiect

Sau poţi urca într-un compartiment de unde să priveşti cum se succed imaginile ca pe o fereastră, cu repeziciune. Dar nu numai atât. Poţi să fii comediant sau poţi juca într-un film de acţiune. Sau, de ce nu, chiar într-un thriller. Şi poţi să fii erou, propriul tău erou pentru câteva ore.

Iar la final, când ieşi pe uşa Centrului, primeşti un DVD pe care vor rămâne imortalizate cadrele tale, cu momente unice, de povestit şi de arătat prietenilor. Plus, la finalul fiecărei sesiuni, filmele vor fi proiectate, vor intra în posesia autorilor şi vor putea fi distribuite de aceştia, pentru a obţine binemeritata apreciere a publicului.

Indiferent de vârstă sau ocupaţie, proiectul este deschis tuturor celor dornici să experimenteze şi să creeze un film, fie că deţin sau nu cunoştinţe în domeniul cinematografiei. Accesul în Uzina Filmelor de Amatori este gratuit, dar necesită înregistrare prealabilă. Ideal este ca aceasta să devină o experienţă alături de prieteni, familie sau colegi, ce se pot înscrie printr-o aplicaţie de grup, dar orice persoană este binevenită, urmând a fi distribuită de către organizatori. Înregistrarea se poate realiza prin completarea formularului de aici: https://uzinadefilme.com/rezervari/

Uzina filmelor de amatori poate fi vizitată până pe 31 iulie, iar celebrul regizor Michel Gondry va rămâne la Cluj încă două zile. Gondry va putea fi întâlnit de fanii din România cu ocazia unui masterclass, care va fi organizat sâmbătă, 1 iunie, de ora 12.30, la TIFF Lounge.

