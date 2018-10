VIDEO FOTO Iniţiativa de referendum pentru familia tradiţională, pusă în scenă de un grup de tineri actori din Cluj

Am vrut să construim un cadru cu clişee din imaginarul celor care înţeleg tradiţionalul ca pe ceva îngheţat in timp: motive decorative din costume naţionale, scaune din lemn masiv cu îmbinări specifice etc. Ca arhitect, eu nu înţeleg tradiţia ca pe ceva opus modului de viaţă contemporan, cred, dimpotrivă, că ambele pot co-exista. De aceea, formele nu sunt cele tradiţionale, ci mai degrabă minimaliste - cuburi din diverse materiale: carton, plexiglas. Cutiile din care ies obiectele de recuzită sau numele de semnatari sunt, de asemenea, o metaforă care susţine întreg spectacolul

Silviu Medeşan, scenograf