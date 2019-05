VIDEO Florin Piersic a debutat la 17 ani în prezenţa lui Petru Groza. Replica memorabilă a actorului: „Mă doare în fund. Să strige el mai bine decât mine!”

„Fă-te, mă, doctor veterinar, mă, termină! Ce cauţi tu prin nebunii ăia?” a fost reacţia tatălui lui Florin Piersic după prima piesă în care acesta a jucat.



Îndrgăitul actor avea pe atunci 17 ani şi a fost selectat de la liceu pentru una dintre scene. Piesa se numea „Pentru fericirea poporului” şi Piersic trebuia să sară pe o masă şi să strige: „Să facem grevă!”.

Se întâmpla la începutul anilor 50, pe aceeaşi scenă a Teatrului Naţional din Cluj pe care, seara trecută, Florin Piersic a primit premiul pentru întreaga carieră în cadrul Galei UNITER 2019. Momentul l-a emoţionat până la lacrimi pe actor, mai ales că întreaga sală s-a ridicat în picioare şi l-a aplaudat.

Nu a fost impresionat de prezenţa lui Petru Groza

Piersic a povestit, cu mult umor, cele întâmplate:

„Pe această scenă am debutat eu cu o singură replică: „Să facem grevă”. Replica asta se potriveşte foarte bine astăzi să o spun eu: „Să facem grevă”!. Aveam 17 ani şi am fost chemat de la liceu de cei de la Teatru. Piesa se numea „Pentru fericirea poporului”. Trebuia să sar pe o masă şi să zic: „Să facem grevă!”. La repetiţii am sărit pe masa aia de zece ori.

La premieră cineva a venit la mine şi mi-a spus:

Bă, ştii cine e în sală?

Cine?

Petru Groza!

Mă doare în fund!

Păi cum să te doară în fund?!

Păi să strige el „să facem grevă” mai bine decât mine. Lasă domnule că mă descurc.

Am sărit pe masa aia pe care sărisem de 10 ori şi în clipa în care am sărit, am zis: „de data asta îi omor pe părinţii mei care erau în primele rânduri să vadă că eu joc la Teatrul National,a veam 17 ani. Când am sărit s-a rupt masa cu mine, am căzut, şi acum când vă povestesc mă doare locul, şi am zis: „să facem grevă.” (cu voce stinsă)

(Momentul începe la minutul 11)





Cnd m-am dus acasă am întrebat-o pe mama:

Cum a fost?

Extraordinar. dar vreau să te întreb ceva, întotdeauna s-a rupt masa asta cu tine?

Numai în seara asta. Dar tu, tată, ce zici?



Fă-te, mă, doctor veterinar, mă, termină! Ce cauţi tu prin nebunii ăia? Aşa am debutat eu doamnelor şi domnilor şi acuma, la 83 de ani, nu-mi vine să cred că sunt împreună cu dumneavoastră”.

Citeşte şi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: