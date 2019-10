VIDEO Şeful PSD Cluj, reacţie virulentă după o scrisoare de protest a jurnaliştilor. „Sunt nişte boschetari de presă”

Scrisoarea a fost trimisă premierului Viorica Dăncilă, ceea ce l-a deranjat în mod deosebit pe Liviu Alexa. Acesta a răspuns prin intermediul trustului său de presă, în ZIar de Cluj, unde a fost publicat un articol în care jurnaliştii sunt numiţi „boschetari”. De asemena, şeful PSD le-a răspuns contestatarilor săi şi într-un live postat pe Facebook.

„​De dimineaţă marea asociaţie a papagalior de presă din Cluj, compusă din boschetari, degeaba vă supăraţi, sunt nişte boschetari de presă, Lungu le zice aşa, au trimis doamnei Viorica Dăncilă o scrisoare deschisă, văleu, despre nesimţitul de Alexa care vorbeşte ca un măgar şi-i jigneşte pe jurnalişti. Băi, nene, care jurnalişti? Eu sunt jurnalist. Probabil dna Dăncilă a aruncat-o la gunoi, eu am fost curios să o citesc să văd la ce se referă şi daţi-mi voie să vă spun că după ce am lecturat-o şi am corectat-o cu pixul roşu, cum m-a învăţat pe mine doamna Stele Todea, profesoara mea de franceză, să corectez greşelile analfabeţilor, am vrut să mă sinucid. Am vrut să mă mă sinucid pentru că mi-am dat seama că oamenii ăştia atât de realizaţi pur şi simplu mă detestă. Numai că m-am gândit că am o carieră în spate, am un copil în braţe ceea ce de exemplu Fernoagă sau Şoica nu au. Tare trişti sunteţi, bă, nici un copil nu sunteţi în stare să faceţi”, a spus Liviu Alexa.

Citeşte şi