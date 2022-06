Viaţă de coşmar cu vecini nesimţiţi. „Au dansat pe manele până mi s-a desprins lustra din tavan”

O femeie şi-a luat inima în dinţi şi şi-a expus problema pe grupul de Facebook „Mutat la ţară - viaţa fără ceas”, ocazie cu care a cerut şi un sfat de la ceilalţi internauţi. Aşa a avut surpriza să afle că doar printre membrii grupului se află zeci, dacă nu sute, de oameni care fie se confruntă, fie s-au confruntat cu aceeaşi problemă.

„Bună ziua, suntem mutaţi de ceva vreme la ţară dupa o viaţă de stat la bloc şi din nefericire stăm gard în gard cu un vecin cam neconform care în fiecare weekend pune muzică foarte tare de nu mai putem sta nici în casă să vedem un film. Am încercat să vorbim omeneşte cu el, dar în afară de faptul că ne-a zis că face ce vrea în curtea lui nu am mai putut discuta altceva, aşa că vreau să vă adresez o întrebare: Ce măsuri legale pot lua? Ce pot face să pot sta şi eu în curtea mea la masă cu prietenii şi să ne putem înţelege omeneşte? Mulţumesc”, a scris femeia.

Cei mai mulţi dintre cei care i-au răspuns i-au recomandat să meargă la Poliţie. Au existat însă şi voci care au venit cu propuneri mai puţin ortodoxe, recomandându-i să răspundă cu aceeaşi monedă sau chiar să-şi decupleze vecinii de la reţeaua electrică.

Apel la Poliţie

„Bună ziua, cel mai bine mergeti în comună la Primărie/Poliţie/şef de post şi acolo vă spuneţi problema! Simplu şi la obiect, iar dacă omul nu înţelege există lege!”, a fost numai unul dintre cei care au sfătuit-o să se adreseze Poliţiei.

„Multe sfaturi, dar nu cred că se rezolvă ceva, sunt păţită şi la bloc şi la casă. Vin cei abilităţi, constată şi...pleacă cum au venit, nimic rezolvat. Vai de viaţa noastră! Am crezut căla ţară e mai bine, dar... A fost odată”, a răspuns altcineva.

„Nu le dă nicio amendă, am şi eu teribilişti la bloc şi în afară de câteva discuţii cu ei, Poliţia nu le face nimic. De aia în fiecare weekend nesimţirea lor continuă”, şi „Şi eu păţesc la fel, doar că fac asta mai mulţi vecini care au apărut în sat din alte părţi şi nu au niciun respect faţă de ceilalţi şi faţă de lege. Poliţia locală nu m-a ajutat deloc, deşi sunam în timp ce se întâmpla asta şi se auzea clar vacarmul. Am trimis zeci de înregistrări către şeful de post, dar nu a luat nicio măsură. Aşa că, am luat decizia să vând casa părintească unde locuiesc de când m-am născut şi să caut un loc civilizat, sper să mai existe aşa ceva. Am studiat legea, m-am informat, una din replicile poliţiştilor a fost că nu pot demonstra câţi decibeli are sunetul produs, iar ei nu posedă instrumentul necesar”, au fost doar două dintre mesajele prea puţin încurajatoare.

„O sa va spun ce am păţit eu cu nişte vecini români în Spania! Locuiau deasupra noastră, erau patru bărbaţi! În fiecare seară când veneau de la muncă începea distracţia: manele şi alcool! Au dansat până mi s-a desprins lustra din tavan, rămăsese agăţată doar într-un fir! Am chemat Poliţia. A doua zi m-a sunat la interfon unul din ei şi m-a ameninţat cu moartea! Am sunat iar la Poliţie! Şi de atunci nu i-am mai văzut!”, a povestit o altă membră a grupului”. „ Acolo e altceva .... acolo cu Poliţia nu te joci”, a răspuns altcineva.

Au fost însă şi cazuri în care Poliţia Română şi-a făcut treaba, în situaţii similare, însă doar după ce s-a ajuns la lucruri grave: „Sunaţi la 112 ,după care faceţi plângere la postul de poliţie din sat, eu aşa am procedat, bineînţeles că tipul s-a luat de mine şi am ajuns de la înjurături la bătaie. Acum vecinul agresiv a fost arestat 24 de ore şi este sub control judiciar două luni până la proces, pentru că am depus plângere penală eu şi cu încă un vecin. Acum vad că s-a potolit pentru că la prima abatere îl arestează şi îl judecă la urgenţă. Vă doresc succes şi zile liniştite!”

„Cu Wagner a rezolvat soţia mea”

„Aduceţi staţie şi boxe performante, ceva gen cele folosite la nunţi, să-i zăngăne geamurile, un cd player şi muzică simfonică. Pentru efect sigur recomand Wagner, Schnittke sau Béla Bartok. Şi-i daţi drumul imediat ce dă şi el drumul. Mergeţi pe acelaşi principiu: în curtea mea fac ce vreau”, i-a recomandat cineva.







„Aşa a făcut un vecin al meu ca să potolească nişte tineri. A aşteptat până pe la 2 noaptea când au oprit muzica şi el care închiriase un sistem performant a pus muzică lirică pana dimineaţa la 8.00. Nu a dormit nici el, dar nici vecinii. A zis ca aşa i-a potolit”. „Da, din păcate asta e singura soluţie. Sau.... muzică bisericească. Loveşte mai rău! O să-i vină să vomite, satanist cum e!”, a adăugat alt internaut.

„Cu Wagner a rezolvat şi soţia mea acum vreo 10 ani, în Bucureşti, sectorul 1. Vecinii chefuiau cu manele în curte”, a venit o altă încurajare, urmată de o altă destăinuire: „Tot în Bucureşti mi s-a întâmplat şi mie.”