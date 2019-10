Universitatea Cluj îşi sărbătoreşte Centenarul. Rectorul UBB va purta un dialog imaginar cu holograma întemeitorului clubului, Iuliu Haţieganu

Vineri, 18 octombrie, de la ora 19.19, toată suflarea iubitoare de sport şi educaţie din Cluj-Napoca şi nu numai este aşteptată, în Parcul Sportiv Universitar ”Prof. Dr. Iuliu Haţieganu”, pentru a sărbători Centenarul Clubului ”Universitatea” Cluj: un secol de istorie sportivă, plină de personalităţi şi de performanţe, de emoţie şi ataşament.

Evenimentul Centenar în Alb şi NegrU este cu acces gratuit şi va fi împărţit în două părţi: În prima parte va fi un dialog imaginar între generaţii, între două mari legende ale Universităţii: academicienii Iuliu Haţieganu, întemeietorul clubului ”U”, sub formă de hologramă, şi Ioan Aurel Pop, actualul rector al Universităţii Babeş-Bolyai. A doua parte va cuprinde o piesă de teatru cu titlul ”Acasă... la Cluj”- are în centru un moment de cotitură şi adâncă emoţie în istoria Universităţii: întoarcerea, în 1945, din bejenia de la Sibiu, strâns legată de sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Tot parte din piesa-spectacol este o reconstituire specială a unui meci istoric.

Piesa de teatru este o adaptare după textul lui Mihai Iubu (anii ‘60) şi după textul lui Gelu Radu (anul 2019). Actori: Titi Băcioiu, Ruslan Bârlea, Sonia Diugan, Cosmin Stănilă, Mircea Deatcu, Titus Pop, Vlad Sebastian, Alin Rîpă, Florin Ianc, Kalman Robert, Sergiu Hosu, Daniel Szekely, Erwin Jeler, Alexandru Dascăl, Titus Sâmpelean, Mădălin Negoiţă. Sami Barani este Iuliu Haţieganu, iar Bogdan Cristian îl va interpreta pe Szony Baci. Jucătorii de la Ferar vor fi interpretaţi de foşti rugbişti ai Universităţii Cluj. Conceptul îi aparţine Danielei Maier, iar regia artistică, Inei Hudea, coordonarea proiectului fiind realizată de către Gabi Souca, membru al Asociaţiei ”Şepcile Rosii 1919”.

„Spectacolul face parte dintr-un calendar al evenimentelor prilejuite de aniversarea Centenarului Universităţii Cluj pe durata întregului an 2019. Dorim să încheiem sărbătoarea cu un eveniment de amploare. Spectacolul are în centru piesa de teatru, Acasă la Cluj. Piesa are doi scenarişti, doctorul Mihai Iubu, primul istoric al Universităţii Cluj şi Gelu Radu, cunoscut suporter al Universităţii Cluj. Va fi o piesă în trei momente, punctul culminant fiind reprezentat de o reeditare a meciului dintre Universitatea Cluj şi Ferar, din august 1945, meci numit atunci partida de recâştigare a dreptului de a exista în acest oraş”, spune Bogdan Blaga, vicepreşedintele Asociaţiei Şepcile Roşii.

Evenimentul Centenar în Alb şi NegrU este o continuare a evenimentelor desfăşurate cu ocazia împlinirii a 100 de ani de sport universitar în Cluj-Napoca, de către Scena Urbana.

”Invitaţia Asociaţiei Şepcilor Roşii a fost o mare bucurie, pentru ca am reuşit să aprofundăm ceea ce noi am început în urmă cu câţiva ani. Reuşim să evidenţiem istoria educaţiei şi a sportului în Cluj-Napoca. Împreună am detaliat conceptul iniţial, şi aici mă refer la piesa de teatru, şi am decis ca evenimentul Scenei Urbane să se desfăşoare tot în Parcul Iuliu Haţieganu, pentru a continua sărbătoarea aceasta. În data de 19 şi 20 octombrie, sâmbătă şi duminică, vom organiza tururi ghidate şi evenimente care vor completa weekendul dedicat Centenarului Universităţii Cluj”, spune arhitectul Daniela Maier, coordonatorul Scenei Urbane şi preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România - filiala Transilvania (OART).

”Clubul Universitatea a fost şi este un club deschis către comunitate. Plaja de suporteri are o diversitate foarte mare, însă ceea ce noi ne dorim cu acest eveniment este o ancorare în istorie. Iar acest spectacol poate trezi o emoţie reală în oraş”, spune Gabi Souca, organizator al evenimentului ”Centenar în Alb şi NegrU”.

Evenimentul este organizat de Asociaţia "Şepcile Roşii 1919", alături de Scena Urbană, în parteneriat cu Universitatea Babeş-Bolyai, Parcul Sportiv Universitar ”Iuliu Haţieganu”, U100, Peluza Şepcile Roşii, FC Universitatea Cluj şi U-BT Cluj-Napoca şi se bucură de sprijinul Consiliului Local şi al Primăriei Cluj-Napoca şi de susţinere din partea Băncii Transilvania.