Un târg de Crăciun din România a fost nominalizat printre cele mai frumoase 20 din Europa. Unde poate fi votat

Târgul de Crăciun din Cluj a fost nominalizat, din nou, în cadrul concursului European Best Christmas Market organizat de către European Best Destinations. Asta după ce şi anul trecut a fost nominalizat la aceeaşi categrorie.

Veşti excelente! Târgul de Crăciun Cluj-Napoca | Cluj-Napoca Christmas Fair a fost nominalizat, din nou, în cadrul concursului European Best Christmas Market organizat de către European Best Destinations! Dacă vă place ceea ce facem şi vreţi să ducem Clujul, pentru al doilea an consecutiv, în top 10 destinaţii pentru perioada Crăciunului, votaţi aici”, au scris organizatorii Târgului de Crăciun.

Votul se desfăşoară în perioada 29 noiembrie - 10 decembrie şi puteţi vota din nou la interval de 24 de ore.