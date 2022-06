Un cunoscut antreprenor le arată obrazul oamenilor de afaceri: „Fiecare leu de evaziune fiscală reduce şansa copiilor români de a avea o educaţie ca afară“

Dragoş Damian a propus cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului patru teme de gândire pentru pentru mediul de afaceri din România.

CEO-ul Terapia le cere antreprenorilor să renunţe la evaziunea fiscală, deoarece acest lucru se reflectă şi într-un sistem educaţional sub-finanţat.

„Fiecare leu de evaziune fiscală sau de muncă la negru reduce şansa copiilor români de a avea o ţară ca afara, dar mai ales o educaţie că afară. Ne minţim dacă spunem că ne iubim copiii dar fentăm plata taxelor şi impozitelor, care trebuie să ajungă în special la ei. Poate o să mire corelaţia, dar până şi criza demografică este cauzată de neplata taxelor şi impozitelor, nu sunt bani de proiecte financiare pentru a stimula creşterea natalităţii”, spune Damian.

Apoi, Damian le cere antreprenorilor să se implice, fără a explica exact cum se poate face acest lucru în creşterea performanţei liceelor şi facultăţilor: „Sistemul de educaţie este măcinat de reforme interminabile, scena scandalurilor dintre autorităţi, profesori şi părinţi, transformat într-un monstru de cancerul industriei meditaţiilor, capturat de cleptocratia academică care îl lasă moştenire propriilor urmaşi. Greu de întrezărit o şansă să se oprească din a crea NEET, analfabeţi funcţionali şi exod de criere. Mediul de afaceri trebuie să se implice foarte – foarte adânc în a ajuta şcolile, liceele şi facultăţile să crească performanţa şi să producă o generaţie calificată şi competentă pentru ceea ce vrem noi să fie România următorilor 10 ani.”

În al treilea rând, clujeanul mai vrea de la oamenii de afaceri o mai multă implicare în viaţa publică, astfel încât să influenţeze viziunea în care trebuie condusă ţara: „România este profund îndatorată. Anul trecut, de 1 iunie, am dat nişte cifre care arată ce lăsăm copiilor noştri, atunci. Anul ăsta, deficitele s-au adâncit, cel de balanţă comercială, care ar trebui să ne roadă cel mai tare, a crescut cu 20%, Nu sunt de vină pandemia, inflaţia, utilităţile, Putin, suntem noi de vină, mediul de afaceri, pentru că nu tragem serios de mânecă pe politicieni să schimbe viziunea în care trebuie condusă ţara. Altfel, vom pasa copiilor datorii şi mai mari pe care să le ducă în spinare.”

În final, Damian aminteşte de războiul din Ucraina şi de ce lume am putea lăsa moştenire copiilor noştri: „Şi, terifiant. Anul ăsta copiii noştri au învăţat termeni noi: arme hiperbarice, bombe cu fosfor, tancul robotizat Uran, rachete supersonice Mach 9 şi desigur, nume noi: Iskander, Satan, NLAW, Bushmaster, Bayraktar, Javelin, Stinger etc. Cum oare am ajuns aici? Şi unde vom merge de aici?”

„Îi indemn pe toţi oamenii de afaceri că diseară şi în fiecare seară, după ce îşi pun copiii la culcare şi se uite fericiţi la ei cum adorm, să stea o vreme să se gândească la ce au de făcut pentru a le da un viitor mai bun în Romania”, a concluzionat CEO-ul.

Vă mai recomandăm: