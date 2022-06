Un campion maghiar, locul 5 mondial, lasă Ungaria pentru România. Ungurii se revoltă, românii exultă

Şahistul maghiar Richard Rapport (26 de ani), locul 5 mondial, vrea să lase naţionala Ungariei şi să evolueze pentru România la următoarele competiţii internaţionale, a informat Federaţia Română de Şah.

Rapport a devenit celebru în lumea şahului reuşind să obţină titlul de mare maestru la 13 ani. În 2013 a câştigat Campionatul European de şah rapid, iar în 2017 l-a învins pe campionul mondial Magnus Carlsen la turneul Tata Steel. La sfârşitul lunii martie 2022, Richard Rapport şi-a asigurat primul loc la FIDE Grand Prix de la Belgrad.

Ce spune tatăl sportivului

Rapport, care a fost medaliat cu argint în 2014, în Norvegia, a fost convins de o ofertă venită de la o casă de pariuri din România să reprezinte tricolorul. Anunţul oficial a fost făcut chiar de tatăl sportivului.



„Principalul sponsor al Superbet Chess Classic Romania 2022, Saşa Dragic, miliardar născut în Serbia şi proprietar al companiei Superbet, i-a făcut o ofertă irezistibilă de sponsorizare care i-ar da şansa reală să câştige titlul mondial în următorii ani. Din câte ştiu, Ricsi s-a hotărât şi a acceptat oferta, care include un viitor loc la masă sub culorile României”, a declarat tatăl lui Richard potrivit publicaţiei maghiare 24.hu.

Reacţia maghiarilor

Înştiinţaţi de decizia sportivului, maghiarii şi-au propus să facă tot ce pot pentru a-l convinge să se răzgândească şi să continue în Ungaria.





„Suntem hotărâţi să ne asigurăm că Richárd va continua să concureze sub drapelul maghiar, aducând glorie şahului maghiar şi patriei sale. Anul trecut am concurat şi am câştigat dreptul de a organiza a 44-a Olimpiadă de Şah la Budapesta în 2024, al cincilea mare eveniment sportiv din lume. Asta ne obligă să facem tot posibilul ca să aliniem cea mai puternică echipă, la evenimentul şahist cel mai interesant şi prestigios din lume”, a declarat Laszlo Szabo, preşedintele Federaţiei Maghiare de Şah.