UBB solicită CNATDCU analizarea urgentă a suspiciunilor de plagiat legate de teza de doctorat a premierului

UBB a transmis, astăzi, un comunicat de presă în care precizează:

„Având în vedere recentele suspiciuni şi acuzaţii de plagiat referitoare la teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă şi luând în calcul preocuparea constantă a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) pentru păstrarea celor mai înalte standarde academice şi pentru o cultură a integrităţii academice şi sociale, UBB solicită Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) analizarea nu doar cu maximă atenţie, pentru a se evita orice contestaţii procedurale, care ar putea anula analiza/concluziile academice, ci şi în regim de urgenţă a acestei situaţii, ţinând cont de funcţia publică a domnului Nicolae Ciucă, cu implicaţii pentru buna funcţionare şi pentru imaginea ţării.”

În document se mai arată că UBB este una dintre universităţile de prestigiu din România şi are drept preocupare prioritară păstrarea celor mai înalte standarde academice:

„UBB este universitatea cu tradiţia academică cea mai veche din România (începută acum 440 de ani – 1581), reprezentând cea mai mare comunitate academică din ţară (cu peste 55.000 de oameni, din 15 localităţi şi 11 judeţe). De la fondare, UBB face parte din galeria universităţilor de prestigiu şi de referinţă din România, de şase ani aflându-se pe prima poziţie în ţară în Metarankingul Universitar care sumarizează rankingurile internaţionale majore ale universităţilor. În plus, de mai mulţi ani UBB ocupă primele poziţii în ţară în rankingurile internaţionale globale şi pe domenii, aflându-se constant între primele 5% universităţi ale lumii, cu o infrastructură academică avansată (ex. unităţi CDI integrate în reţele europene, laboratoare didactice modernizate şi integrate cu realitatea virtuală/augmentată/mixtă prin Centrul UBB-EON-XR etc.). Recent (2021), în urma auditului internaţional QS STAR, UBB a fost confirmată ca prima universitate „world-class” (QS*****) din România, din 2020 UBB a fost acceptată în GUILD, organizaţia unora din cele mai prestigioase universităţi europene „world-class/research-intensive”, iar din 2021 este parte a alianţei universităţilor europene EUTOPIA.”

