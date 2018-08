UBB Cluj, prima universitate din România în Top Shanghai 2018

Acesta este unul dintre cele mai prestigioase clasamente internaţionale ale universităţilor prin prisma indicatorilor de excelenţă, de educaţie şi de cercetare, folosiţi în analiză.

În clasamentul general dat publicităţii miercuri, 15 august 2018, UBB se situează în intervalul 601-700, fiind urmată de Universitatea din Bucureşti (UB), poziţionată în intervalul 801-900 http://www.shanghairanking.com/ARWU2018.html).

În ceea ce priveşte rezultatele pe domenii, potrivit datelor publicate în ultimele săptămâni de Academic Ranking of World Universities (http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings), matematica din UBB are şi în acest an cea mai bună poziţionare în ARWU - Q3 (poziţia 201-300 din 500 de poziţii incluse în ranking, fiind pe primul loc în Romania), la nivel naţional şi în cadrul UBB.

La rândul său, domeniul administraţie publică, dezvoltat în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, se află pentru prima oară în top 200, ocupând, alături de Academia de Studii Economice Bucureşti, prima poziţie la nivel naţional (poziţia 151-200 din cele 200 de poziţii incluse în clasament).

UBB este lider naţional, alături de Universitatea din Bucureşti, şi în domeniul Geologiei, situându-se între primele 500 de poziţii în top Shanghai (poziţia 401-500 din 500 de poziţii), în timp ce domeniul inginerie chimică al UBB, poziţionat în intervalul 401-500 (din 500 de poziţii), ocupă locul trei în ţară, alături de alte universităţi româneşti de prestigiu.

În domeniul Fizică, UBB este poziţionată în intervalul 401-500 (din 500 de poziţii), ocupând a doua poziţie la nivel naţional.

Clasamentul contrazice declaraţiile ministrului de specialitate

„Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca continuă să facă performanţă şi să se ridice la nivelul celor mai bune universităţi ale lumii, în ciuda strategiilor, deciziilor şi reglementărilor recente sau mai vechi ale ministerului/ministerelor de specialitate, care au afectat drastic competitivitatea universităţilor româneşti.

Reamintim aici subfinanţarea cronică (inclusiv faptul că cercetarea ca activitate independentă nu este finanţată în universităţi) şi reglementările antiperformanţă (ex. posibilitatea de head-hunting nu este permisă, rolul cercetării în universităţi s-a redus semnificativ, criteriile naţionale de promovare academică sunt adesea rupte de bunele practici internaţionale – vezi situaţia, discutată în spaţiul public, când premianţi Nobel nu erau eligibili pentru universităţile româneşti etc.), iar dintre măsurile recente menţionăm reducerea locurilor la masterat/doctorat (reducere drastică tocmai la cele două universităţi, singurele din România aflate în ranking – UBB şi UB), propunerea unui sistem de clasificare a universităţilor care ne separă de aria europeană/internaţională a mediului academic, reducerea competitivităţii şi a internaţionalizării prin focalizarea activităţilor de evaluare academică în cadrul competiţiilor pe experţi locali/naţionali etc”, a declarat Daniel David, prorectorul UBB responsabil de cercetare, competitivitate-excelenţă şi publicaţii ştiinţifice.

În acest moment, în lume există aproximativ 27.000 de universităţi.

„Cu eforturi mari, ne menţinem totuşi într-unul dintre cele mai exclusiviste clasamente internaţionale ale universităţilor – ARWU/Shanghai. Dincolo de performanţa globală a UBB, domeniile abordate şi dezvoltate de UBB pătrund rând pe rând în acest clasament pe poziţii onorabile, fapt care dovedeşte că suntem cu adevărat o instituţie competitivă internaţional şi responsabilă faţă de societatea românească, de la actul educaţional şi activitatea de cercetare, până la implicarea în comunitate”, a adăugat prorectorul UBB.