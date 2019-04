Tratamentul inuman la care sunt supuse româncele din Italia le lasă cu sechele pe viaţă: „Românilor, fii de curve şi muritori de foame“

Printre cazurile prezentate se numără şi cel al Elenei Alexe, o femeie de 60 de ani, care urmează un tratament psihiatric, după ce s-a întors din Italia. Românca a devenit depresivă, din cauza tratamentului la care a fost supusă de familia unei femei în vârstă de care trebuia să aibă grijă în Italia. Elena a muncit ca badanta, adică îngrijitoare, la o familie din Verona. A lucrat „la negru”, pentru că italienii nu au vrut să-i facă acte pentru a nu plăti şi impozit.

Elena Alexe spune că deşi a fost angajată doar ca să aibă grijă de o bătrână, în sarcina ei cădeau toate muncile casei. Asta înseamnă că gătea, făcea curăţenie, avea grijă de copii, călca haine şi orice altceva îi cereau italienii. Răsplata era una amară. Românca era tratată ca un animal, avea patul pus pe hol, lângă locul câinelui, şi avea raţionalizate până şi fructele, adică o jumătate de măr pe zi. Iar injuriile şi insultele erau la ordinea zilei.

„După ce ei mâncau, îmi dădeau şi mie puţin. Şase mere cumpăra doamna pe săptămână, ea mânca jumătate iar eu cealaltă jumătate, pe zi. Au pus un pat, pe un coridor, unde dormeau câinii. Doamna îmi spunea: „Românii, fii de curve, sunteţi toţi nişte morţi de foame”. Şi alte cuvinte urâte. Apoi, se trezea noaptea şi îmi smulgea hainele. În felul ăsta am început să am atacuri de panică, am intrat într-o depresie gravă şi m-am întors acasă. De cinci ani mă tratez acum”, a spus Elena, în Corriere della Sera