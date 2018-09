Totul despre cazul bărbatului mort în sala de sport, la patru minute de mers cu maşina până la spital. Cum spun medicii că pot fi salvate vieţi în cazuri similare

Cornel Cadar (46 de ani) a decedat, luni seara, la 22.50, la Camera de Gardă a Spitalul Municipal din Câmpia Turzii, după ce în urmă cu aproape 2 ore a făcut atac de cord. S-a întâmplat în timp ce-şi făcea obişnuitele exerciţii de forţă la Sala Sporturilor din oraş, aflată la 2 kilometri (circa 4 minute de mers cu maşina) de spital.



Bărbatului i s-a făcut rău şi s-a prăbuşit în sala de sport în jurul orei 21.00. Soţia acestuia a strigat după ajutor şi au intervenit voleibaliştii de la CSM Câmpia Turzii, care îşi terminaseră antrenamentul şi se pregăteau să părăsească sala. Doi dintre ei au început să-i facă masaj cardiac, iar un altul a sunat imediat la 112. Primul apel a fost făcut la 21.14 minute, iar Ambulanţa a ajuns la 21.40, spun martorii – deci în 26 de minute.



La Spitalul municipal din Câmpia Turzii, aflat la 2 kilometri de sala de sport, există o substaţie de ambulanţe dotată cu două autoutilitare, dar acestea erau plecate la alte cazuri, spune pentru „Adevărul”, Horia Simu, directorul Serviciului Judeţean de Ambulanţă Cluj. Astfel, a fost chemată o ambulantă din Turda, oraş aflat la 6,7 kilometri de Câmpia Turzii. Conform Google Maps, într-o zi fără trafic distanţa între cele două oraşe poate fi parcursă în 11 minute. Directorul Simu susţine că ambulanţa a ajuns în 17 minute. „Două minute a durat până s-a găsit ambulanţa liberă, apoi a plecat de la Turda la 21.18 şi a ajuns la 21.33”. Conform unui comunicat al Spitalului din Câmpia Turzii, pacientul a ajuns la Camera de Gardă la 21.55.



„La Camera de Gardă se continua manevrele de resuscitare de către echipa de gardă împreună cu echipajul ambulanţei, şi după 20 de minute se alătură acestora şi un echipaj SMURD. La ora 22.50 se consemnează decesul”, arată reprezentanţii spitalului.

Operaţia a reuşit, pacientul este mort

Martorii şi cei implicaţi în salvarea lui Cornel Cadar susţin că atât angajaţii Ambulanţei, cât şi cei ai Spitalului municipal din Câmpia Turzii au acţionat deficitar. Pe de altă parte, reprezentanţii instituţiilor medical susţin că angajaţii lor au acţionat ireproşabil.



„Mi se pare că trăim într-o ţară de 2 lei şi sistemul medical o demonstrează. Dacă ai căzut jos, relaxează-te şi stai acolo, pentru că sunt slabe speranţe să fii salvat”, spune Tudor Câmpean, sportiv de performanţă la echipa de volei CSM Câmpia Turzii şi cel care s-a implicat cel mai mult în salvarea bărbatului. Tudor, având un curs de prim ajutor făcut, i-a făcut, alături de un coleg, proceduri de resuscitare timp de minute în şir.



„Domnul a murit după vreo 7 minute după ce am început manevrele de resuscitare. A căzut jos, inima a încetat să-i mai bată, dar am reuşit să-l readucem înapoi după câteva minute. A început să aibă semne vitale, s-a simţit un pic de puls, dar după circa 7 minute s-a relaxat şi a fost gata”, povesteşte Tudor. La venirea ambulanţei, după circa 26 de minute (conform martorilor), 17 minute (conform oficialilor de la Ambulanţă), inima bărbatului nu mai avea activitate electrică motiv pentru care nu s-au făcut şocuri cu defibrilatorul. „Şocurile se folosesc când există fibrilaţii, omul avea asistolie – inima nu mai avea activitate electrică”, a explicat Horia Simu.

Misiune imposibilă

Tudor susţine pe Ambulanţă a venit o doamnă doctor şi un şofer, care erau depăşiţi de situaţie: „Dacă nu eram acolo, cei doi nu ar fi reuşit să-l coboare pe bărbat la Ambulanţă. Era un munte de om de 150 de kilograme şi accesul la sala de forţă se făcea pe nişte scări foarte dificil de parcurs cu targa. Am fost 8 care l-am coborât cu targa”. Apoi, Tudor spune că el şi cu colegii i-au făcut masaj cardiac bărbatului atât în ambulanţă, cât şi la Spital: „Doamna de pe Ambulanţă nu avea forţa necesară, iar la spital erau nişte doamne, ar fi fost foarte dificil pentru ele să facă un masaj cardiac eficient. Noi ne-am oferit ajutorul şi acesta a fost acceptat”.



Tudor mai susţine că cei de la spital nu au fost informaţi că vine o ambulanţă cu un pacient cu stop cardio-respirator. „Mi se părea normal ca cei de la 112 după ce am sunat să informeze spitalul. Noi când am ajuns poarta spitalului era închisă. Puteau să fie informaţi să ne aştepte cu poarta deschisă, cu liftul jos. Când am ajuns ca camera de gardă, medicii de acolo au fost luaţi prin surprindere, aveau pacienţi înăuntru”.

Cum se pot salva mii de vieţi în România

Horia Simu, directorul Ambulanţei, a susţinut că în situaţiile de stop cardio-respirator trebuie să se intervină într-un timp foarte scurt şi aici elementul cheie pentru salvarea a mii de vieţi este ca cei din jur să cunoască manevre de resuscitare: „în ţările din Vest nu-ţi iei carnetul de şofer dacă nu şti să resuscitezi”. De asemenea, locurile precum sălile de sport, mall-urile, pieţele, locurile unde sunt mulţi oameni ar trebui să fie dotate cu defibrilatoare. „Costă între 700 şi 1000 de euro sunt sunt automate, într-un curs de 4 ore oricine poate învăţa cum să le folosească”, a spus Simu.



Tudor Câmpean este de aceeaşi părere. „Noi chiar am acţionat foarte prompt. Am lucrat în echipă: unul a sunat la 112. Doi i-am făcut masaj cardiac, unul îl stropea cu apă, altul îi făcea vânt cu prosopul. Un coleg a coborât după ambulanţă să vină direct. Din păcate nu am reuşit „minunea”. N-aş vrea să intru în conflict foarte tare cu medicii, au făcut şi ei ce au putut. Cred că pentru a nu mai fi cazuri de genul acesta ar trebuie să începem de jos: să învăţăm copiii, studenţii, adolescenţii ce înseamnă primul-ajutor. Noi am făcut cursuri întregi de prim-ajutor care te învaţă să fii rapid şi să treci peste orice emoţie. În loc de religie şi alte minuni pe care le învaţă elevii ar trebui să înveţe chestii care ne salvează viaţa”.



În cazul de faţă, au existat oameni pregătiţi pentru primul-ajutor, dar nu a existat un defibrilator la sala de sport. Folosirea acestuia în primele minut după infarct ar fi putu să-i salveze viaţa lui Cornel. În momentul în care a ajuns Ambulanţa, era prea târziu să se mai folosească resuscitarea cu şocuri electrice.

