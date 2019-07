„Toţi pentru unul, unul pentru toţi“, principiul după care vor fi amendaţi clujenii care nu colectează gunoiul selectiv. Boc: „Noi la bloc ne cunoaştem“

Primele două săptămâni de colectare selectivă a deşeurilor la Cluj-Napoca au adus nenumărate sesizări pe adresa Primăriei, oamenii fiind nemulţumiţi că noul regulament prevede amenzi importante, dar nu li s-a pus la dispoziţie containere speciale.







Pe aplicaţia unde clujenii pot să transmită solicitări Primăriei - „my Cluj” – existau, marţi, circa 12 sesizări legate de depozitarea deşeurilor. „La punctul de colectare a deşeurilor de pe str. Ion Meşter, nr. 5 nu sunt suficiente pubele, mai ales pentru colectarea selectivă. Iar în jurul punctului de colectare este plin de deşeuri, un adevărat focar!”, scrie un clujean.

„Dacă amenzile nu ajung, pregătim actele pentru reziliere”

„Mă refer la mult trâmbiţata colectare selectivă a deşeurilor. O iniţiativă lăudabilă, firească şi cu efecte benefice. Aceasta doar în cazul implementării, ceea ce, cel puţin pe strada noastră (Odobeşti) nu este cazul. In afara de sacii verzi pentru deşeurile de plastic (aprox 1/luna), nu am primit nimic altceva. Ce este culmea este ca ni se pun în vedere amenzi în cazul in care nu colectăm selectiv, fără a ni se oferi posibilitatea de a o face”, a scris un alt utilizator al aplicaţiei.





Nemulţumit de prestaţia firmelor de salubrizare este şi primarul Emil Boc: „sunt extrem de nemulţumit de firmele salubritate. Pe 1 iulie le-am dat amenzi de 20.000 de lei fiecare şi termen de 2 săptămâni pentru a amenaja puncte gospodăreşti pe toate străzile. Astăzi, trebuie să verificăm din nou punctele gospodăreşti. Dacă amenzile nu ajung, vom pregăti actele de reziliere. Aceste treburi nu sunt pe gratis, oamenii plătesc”.

De ce au crescut preţurile la salubrizare

Una dintre cele mai des invocate nemulţumiri ale clujenilor era legată de majorarea tarifelor, în condiţiile în care firmele de salubritate vor obţine venituri în urma reciclării deşeurilor.





Creşterea tarifelor de la 7,18 lei/pers cu TVA la 9,88 lei/pers cu TVA, respectiv de la 45,11 lei/mc la 48,58 lei/mc la agenţii economici se datorează: „Creşterii consumului de combustibil, respectiv a celui de lubrefianţi şi piese de schimb, datorită creşterii frecvenţei de colectare cauzată de necesitatea introducerii colectării pe 4 fracţii; creşterii cheltuielilor materiale datorită necesităţii dotării punctelor gospodăreşti cu pubele/containere; creşterea cheltuielilor cu munca vie datorită modificărilor legislative care prevăd salariul minim pe economie şi a necesarului de personal cauzat de mărirea frecvenţei de colectare; includerii taxei pe economia circulară, de 30 lei/tona de deşeu destinată depozitării. impusă de OUG 74/2018”.

„Prin cultură şi educaţie civică”

O altă nemulţumire a clujenilor era legat de faptul că dacă din 10 familii care locuiesc într-un bloc, una nu colectează selectiv, va fi amendată întreaga Asociaţie de proprietari. „Din păcate nu avem altă calea. Contractele le încheiem cu asociaţiile de proprietari. Avem un proiect pilot, care prevede dotarea punctelor gospodăreşti cu cartele de acces pentru 50 de blocuri. Până în acest moment legea nu are alte precizări, toţi pentru unul unul pentru toţi“, a spus Boc,







Primarul, care locuieşte el însuşi la bloc, crede că lucrurile vor evolua „prin cultură şi educaţie civică, noi la bloc ne cunoaştem. E o chestiune de timp“. Primăria a mai precizat pentru „Adevărul” că, în ciuda faptului că în anumite zone ale oraşului au fost surprinşi angajaţi ai firmelor de salubritate care depozitau în acelaşi container toate tipurile de deşeuri, „deşeurile reciclabile colectate separat sunt predate staţiilor de sortare/reciclatorilor autorizaţi cu care operatorii au contract”, iar banii obţinuţi „de salubrizori acoperă o parte din costurile de colectare şi transport a deşeurilor reciclabile.”

