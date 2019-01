Tot mai mulţi oameni îşi introduc microcipuri sub piele. Motivele care stau în spatele acestei alegeri aparent bizare

Tot mai mulţi suedezi au ales în ultimii ani să-şi introducă sub piele microcipuri. Aceste microcipuri sunt cu totul speciale şi pot să înlocuiască fără probleme cardurile de credit, cartele de acces şi chiar pe cele de transport în comun. Potrivit Science Alert , din moment ce cineva poartă un astfel de implant sub piele, nu mai are de ce să-şi facă griji pentru că şi-ar putea pierde cardurile şi poate să renunţe liniştit la portofel.