Tinerii care fac treaba autorităţilor şi donează spitalelor măşti şi viziere pe care le fabrică chiar ei. „Am pornit un război cu lipsurile din sistemul sanitar”

Sătui de nenumăratele ştiri despre situaţia dificilă cu care se confruntă spitalele din ţară, mai mulţi tineri din Asociaţia CERT-Transilvania au decis că a sosit momentul să acţioneze şi să facă, în măsura posibilului, treaba autorităţilor care fie au rămas pasive, fie nu mai fac faţă solicitărilor. Astfel, membrii asociaţiei au început să fabrice pe cont propriu viziere, pe care le donează spitalelor. Pentru asta, ei petrec ore întregi în ateliere şi muncesc într-o cursă contracronometru, conştienţi că doar astfel pot să salveze vieţi.

„Un război cu lipsurile din sistemul nostru sanitar, un război cu stocurile golite de echipamente de protecţie pentru cei care luptă în prima linie, un război cu termenele de livrare enunţate de furnizori, un război cu timpul pe care vrem să-l câştigăm pentru părinţii şi bunicii noştri. De două săptămâni, vieţile noastre se desfăşoară într-un ritm infernal, într-o teribilă cursă contra cronometru, pentru că solicitările din partea unităţilor spitaliceşti din toată Transilvania continuă să curgă în căsuţa noastră de e-mail şi nu e timp de stat pe gânduri : noi suntem C.E.R.T. – Community Emergency Response Team – Detaşamentul de Intervenţie la Dezastre şi acum e momentul să fim pe baricade!”, spune Dan Jecan, preşedintele CERT-Transilvania.

Însă nu s-au oprit doar aici, Pe lângă faptul că au produs deja într-un atelier sute de viziere, membrii grupului au cumpărat şi donat sute de litri de dezinfectanţi, măşti, mănuşi şi săpun.

„Aşa arată jurnalul nostru de război: producem în regim propriu viziere pentru protecţia cadrelor medicale - până acum am distribuit unităţilor spitaliceşti din Cluj-Napoca 460 de bucăţi Am achizitionat şi donat către ISU şi unităţile care sunt dislocate la centrele de carantină din Huedin şi Băişoara, 300 litri dezinfectant, 10.000 perechi mănuşi, măşti, săpun, saci de gunoi şi alte consumabile. Am donat către SAJ Cluj şi Inspectoratul Judeţean de Poliţie Cluj 200 măşti, 2.000 mănuşi şi 40 de litri de dezinfectant”, mai spune Jecan.

În plus, în baza unui protocol încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială, asociaţia oferă sprijin persoanelor în vârstă prin achiziţia şi livrarea de alimente şi medicamente, pentru a-i proteja de pericolul contractării virusului prin părăsirea domiciliului. Nu în ultimul rând, ei donează pachete de alimente persoanelor fără posibilităţi financiare.

„Şi lupta continuă: am demarat procedurile de achiziţie a 5 ventilatoare tip LyraX2 – non-invaziv/invaziv staţionar care vor fi donate Spitalului de Boli Infecţioase Cluj. Continuăm producţia de viziere în regie proprie şi abia aşteptăm să sosească cei 1.000 litri de dezinfectant, cele 10.000 de mănuşi şi 10.000 de măşti comandate pentru a ne onora promisiunile faţă de eroii noştri : medici, asistente, ambulantieri, jandarmi şi poliţisti”, a încheiat Jecan.