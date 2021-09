The Edge, chitaristul legendarei trupe U2, prezent la Untold. Acesta l-a însoţit pe DJ-ul Martin Garrix la festival

DJ-ul olandez a venit în ţara noastră din Las Vegas şi l-a adus pe The Edge la UNTOLD pentru a-i prezenta unul dintre festivalurile lui preferate din întreaga lume, după cum a declarat şi în timpul show-ului de aseară.

The Edge a fost impresionat de reacţia publicului care a ascultat pentru prima dată, live la UNTOLD, ,,We Are The People”, imnul oficial UEFA EURO 2020. The Edge a avut bucuria să lucreze împreună cu prietenul şi colegul său Bono, solistul trupei U2, şi Martin Garrix la realizarea acestui imn oficial.

Chitaristul şi-a dorit să rămână o prezenţă discretă în festival. Timp de 90 de minute a urmărit din faţa scenei, dar şi din backstage setul olandezului şi a făcut poze fanilor care se bucurau de magia festivalului, pentru prima dată în ultimii doi ani.

După show, impresionaţi de atmosfera de la mainstage, Martin Garrix şi The Edge au urcat la etajul 3 al Cluj Arena şi au urmărit zecile de mii de participanţi vibrând pe setul lui Fedde le Grand. La fel de discreţi, The Edge şi Martin Garrix au vizitat apoi mai multe zone din festival, printre care scenele Galaxy şi Alchemy.

Vizita lui The Edge la UNTOLD marchează o premieră naţională, fiind pentru prima dată când un membru al trupei U2, una dintre puţinele trupe live care strânge sute de mii de participanţi la un concert, ajunge în România. U2 a scris istorie în muzica ultimilor 45 de ani, având 170 de milioane de înregistrări vândute la nivel mondial, 22 de premii Grammy, şi a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame.

În 2021, întreaga lume a fost impresionată de anunţul colaborării dintre solistul trupei U2, Bono, The Edge şi Martin Garrix.

Aflat în top 3 cei mai buni DJ-i ai planetei, Martin Garrix a declarat că a fost o onoare incredibilă să primească invitaţia de a produce imnul oficial UEFA EURO 2020 şi de a obţine acceptul celor doi membri ai formaţiei U2 să lucreze împreună. Este pentru prima dată când Bono şi The Edge au colaborat cu un artist din industria muzicii electronice. Imnul oficial a fost lansat pe 14 mai 2021, în aceeaşi zi în care Martin Garrix a împlinit 25 de ani, fiind cadoul perfect pentru DJ-ul şi producătorul olandez.



La finalul show-ului de pe mainstage-ul UNTOLD 2021, Martin Garrix a declarat că abia aşteaptă să vină la următoarea ediţie a festivalului din Cluj-Napoca.