Teodor Boc din Răchiţele: „Eu n-am urmărit altceva decât să spun adevărul până la capăt. Am fost şi eu anticomunist atât cât mi-a permis credinţa”

Slujba de pomenire a grupului de luptători anticomunişti Şuşman a avut loc, la sfârşit de săptămână, în creierii Apusenilor, la exact 62 de ani de când Securitatea incendia şura în care se aflau Teodor şi Avisalon Şuşman, care au preferat să moară decât să se predea comuniştilor.

Într-un articol publicat de „Adevărul” sunt preluate declaraţiile invitatului special al evenimentului organizat de Clubul Monarhiştilor din Cluj, preşedintele Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR), Octav Bjoza.

Bjoza susţine că a fost sunat cu o seară înainte de a veni la Cluj de preotul Boc din Răchiţele: „Pe la 21.30, m-a sunat de preotul ortodox Boc din satul Răchiţele şi mi-a spus că n-am ce căuta acolo, că întreaga comunitate ar fi revoltată în legătură cu evenimentul de comemorare şi ar fi indicat să nu vin. Mi s-a spus că întreaga familie Şuşman a fost o familie de beţivi şi curvari, iar bărbaţii n-au făcut nici măcar milităria. Am rămas scârbit, eu sunt ortodox, dar de asemenea preoţi mă lipsesc“, explică Octavian Bjoza.

Văzând că nu are succes prin telefon, preotul Boc, aflând că Bjoza urma să se întâlnească în dimineaţa următoare cu mitropolitul Clujului, Andrei Andreicuţ, s-a dus în biroul acestuia, încercând din nou să-l convingă. „Când să ajung la ÎPS Andreicuţ, la uşă era preotul Boc din Răchiţele. El ajunsese înaintea mea, ce-or fi discutat nu ştiu. Ştiu că mi-a dat o carte de-a dumnealui în care desfiinţează familia Şuşman. Cartea e plină de aberaţii, de lucruri neruşinate. Astfel, dacă în prima noapte nu am dormit de nervi după ce am vorbit cu el la telefon, în a doua nu am dormit când am văzut mizeriile din carte“, adaugă Octavian Bjoza. Mitropolitul i-ar fi dat dispoziţie preotului să nu meargă la evenimentul de comemorare, pentru a nu ieşi scandal. A fost trimis alt părinte. „Au fost prezenţi astfel şapte preoţi greco-catolici şi unul ortodox“, spune Bjoza. El mai spune că evenimentul s-a desfăşurat în condiţii excelente: „Au venit peste 100 de oameni, am văzut oameni de 95 de ani care au urcat o pantă de 70 de grade ca să fie acolo. Am fost încântat de organizare. Nici vorbă să vină popa Boc. Îmi pare rău, dar ăştia din familia Boc au constituit rădăcinile adânci ale partidului comunist în Mărgău, Răchiţele şi împrejurimi“. Fostul deţinut politic spune că totuşi a rămas cu un gust amar: „Este incredibil că am ajuns să ponegrim adevăraţii eroi, să vorbim de rău adevăraţii eroi ai patriei. Un preot trebuie să propovăduiască liniştea, iertarea, reconcilierea, dar nu fără căinţă, că nu e posibil“. „L-am sunat şi m-am întâlnit cu domnul Bojza, dar nu i-am spus să nu participe la eveniment, ci doar că e o problemă delicată să asociezi monarhia cu cazul Şuşman“, spune preotul Boc, în replică la amănuntele povestite de Bjoza.

Drept la replică

Preotul Teodor a trimis următorul drept la replică:



„Eu n-am urmărit altceva decât să spun adevărul până la capăt ca să se poată justifica o problemă în cunoştinţă de cauză. Toată viaţa mea, eu nu am vrut altceva, nu judec pe nimeni, nu condamn pe nimeni, doar atât vreau ca adevărul pe care-l rostesc să fie spus până la capăt. Ceea ce i-am trimis eu domnului Bjoza sunt argumente datate şi asumate, fie de pers fizice ce se pot localiza, fie de instituţii ale statului care au fost atunci. O crimă făcută de comunişti este condamnată, dar dacă aceeaşi crimă a comis-o altcineva, atunci nu-l condamnăm? Eu am dorit să spun adevărul până la capăt. Comunităţile în care s-au întâmplat asemenea cazuri să judece, nu persoane interesate. E important să te duci la izvor, că mai jos apa e tulbure. Eu nu-l apăr pe Suciu Paşcu, pe bunicul meu, a avut şi el greşelile lui. El şi familia lui au fost distruşi. Şi Şuşman şi Paşcu au fost învinşi de sistem. Eu vreau ca atât cât pot eu să contribui ca exemplul de urmat într-o comunitate să rămână persoane asupra cărora să nu planeze suspiciuni cu privire la interese personale. Teodor Şuşman a omorât trei oameni şi spun asta cu argumentele pe masă, cu actele pe masă, nu din poveşti, nu din auzite. Comunismul a fost cel mai odios sistem după holocaust, asta e convingerea mea. Am fost un anticomunist atât cât mi-a permis credinţa. În rest, să- şi asume cel care-l face martir pe cel care a ucis trei oameni şi v-am trimis documente datate în acest sens. Vă rog să nu-l asociaţi pe Emil Boc cu această problemă, că nu are nicio implicare. Nu a fost rudă cu Şuşman şi nu are nicio legătură cu aceste probleme.”



Teodor Boc a trimis mai multe documente care ar atesta veridicitatea celor afirmate: mai multe interviuri cu localnici şi ceea ce par a fi nişte acte ale Securităţii. Le ataşăm mai jos fără alte comentarii: