Târgul de Cariere revine la Cluj. Peste 60 de angajatori şi mii de joburi pentru cei aflaţi în căutarea unui loc de muncă

Sezonul de toamnă al Târgului de Cariere Cluj aduce schimbări în rândul evenimentului. Digitalizarea CV-ului, o conferinţă amplă şi concursuri sunt noutăţile acestei ediţii. Pe 3 şi 4 octombrie, cei mai activi angajatori din România se vor întâlni cu mii de candidaţi din Cluj interesaţi de o schimbare în carieră şi de dezvoltare profesională, într-o nouă amenajare a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca, pe terenul de joc al sălii, într-un spaţiu amenajat într-un mod diferit, pentru o mai bună interacţiune între angajator şi candidat.

Peste 60 de companii participă la eveniment, companii în căutare de resurse umane din cele mai diverse domenii: Emerson, Lidl, Bombardier, Genpact, Vertiv, Steelcase, STC, Kaufland, PBF Power, Blue Projects, Thomsons, E.ON, Mc Donald’s, Bosch, Rigips Saint Gobain, CSI, Terapia, Leroy Merlin, Bosch Rexroth, Jac Travel, Banca Transilvania, DB Schenker, Arrk Research, Cora, Electrolux, Danieli Engineering, Energobit, Premier Pro Management, Endava, De Longhi, Sam Mills, Tenaris, Office Depot şi Vodafone vor fi prezente la Târgul de Cariere.

Târgul de cariere vine cu noutăţi

Noutatea acestei ediţii a Târgului de Cariere o reprezintă I love my job Academy, o platformă pentru dezvoltarea profesională şi personală a candidaţilor. Pe 3 şi 4 octombrie se vor desfăşura activităţi speciale: conferinţa I love my job, concursul de public speaking Job Heroes in action şi concursul de dezbateri pe echipe Always Right.

“Ne bucurăm să revenim la Cluj cu o ediţie specială a Târgului de Cariere. Concepte noi, idei mai multe şi interacţiuni sporite între angajatori şi candidaţi. Dorim să le oferim participanţilor şansa de a-şi schimba locul de muncă sau de a începe parcursul lor profesional cu un job potrivit. Sperăm ca în cele două zile de eveniment să reuşim să vedem cât mai mulţi tineri angajaţi.”, a declarat Alina Agafiţei, PR Manager Târgul de Cariere

Altă noutate a acestei ediţii este faptul că se va implementa o modalitate nouă de analizare a CV-ului, prezentat de eJobs.