Tânărul român care s-a făcut „călător profesionist“ în jurul lumii: „Într-o noapte, plictisit de Bucureşti, mi-am luat bilet să plec în Peru“

Cătălin a studiat actoria la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică IL Caragiale din Bucureşti, însă nu a reuşit să o termine. A fost exmatriculat în anul 2006 pentru comportament neadecvat şi absenţe. Asta nu l-a oprit ca după câţiva ani să devină regizor şi actor şi să joace, în perioada 2010-2015, într-o telenovelă românească.

„Am studiat Ştiinţe Politice la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative. Am renunţat după un an, din plictiseală. Asta a fost în 2004. În 2006, am intrat printre primii la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică IL Caragiale, secţia de Actorie. Tot aşa, un an a durat distracţia (râde). În 2009 am vrut să termin actoria, m-am înscris la Hyperion, iar la aproximativ opt luni, am început să joc în telenovelă Iubiri Secrete de pe Prima TV. Am fost şi regizor artistic al aceleiaşi producţii, pentru aproximativ trei ani“, îşi începe Cătălin povestea.

Regizor, actor, cântăreţ

Tot în aceeaşi perioadă, în 2011, a pus bazele propriei trupe, The Colours, el fiind solist vocal. A cântat mai multe cluburi bucureştene, însă nici asta nu a ţinut. Un an mai târziu, alături de fosta sa iubită şi de un prieten a creat conceptul Act4fun, un brand ce îi pregătea pe copii să devină actori. Însă voia mai mult de atât.





Şi pentru că îşi dorea mai multă adrenalină, a decis că era momentul pentru o mică nebunie: şi-a luat un bilet pentru Peru şi a stat timp de trei luni în această ţară. Însă aventura din Peru a fost doar începutul pentru că, ulterior, după ce s-a întors în România, a vizitat aproape întreaga lume.

O nebunie frumoasă

„Totul a început ca o nebunie, într-o noapte de octombrie pe care nu o voi uită niciodată. Nemulţumit de viaţa pe care o duceam în Bucureşti, am decis să schimb ceva şi mi-am cumpărat un bilet de avion către Peru, America de Sud. Am călătorit atunci pentru trei luni de zile, iar la întoarcere, în ianuarie, mi-am zis că asta a fost, m-am liniştit şi mă simţeam pregătit pentru a reveni la viaţă oarecum socially-correct pe care o trăiam înainte de a pleca“, rememorează tânărul.

Dar s-a înşelat. După doar patru zile a decis să plece din nou, de această dată pentru patru luni. Destinaţia? Tot America de Sud, de dată această Brazilia, Peru şi Columbia. Ulterior, el a decis să facă materiale video în care să surprindă momente deosebite din timpul călătoriilor sale şi şi-a deschis un vlogg.

Cătălin, pe malul oceanului

„În acea călătorie mi-am dat seama că asta vreau să fac. M-am întors în august în România, vorbim de anul 2016, am stat vreo două săptămâni, după care am plecat în Asia de Sud-Est. Am călătorit atunci pentru un an de zile, până în august 2017. La începutul acelei călătorii m-am decis să-mi cumpăr o cameră, cu ajutorul căreia să creez materiale video ce aveau că scop să surprindă momentele importante ale călătoriilor mele.

Călătorind singur, plictisindu-mă câteodată, am început să urc acele vlog-uri de călătorie pe youtube. După câteva luni de zile, canalul meu de youtube a explodat, ajungând de la aproximativ 800 de abonaţi la peste 92.000. Da, în ianuarie 2017 aveam deja 92.000 de abonaţi. Asta mi s-a părut incredibil. Atunci mi-am dat seama că asta vreau să fac, vreau să arăt lumea, aşa cum o înţeleg eu, românilor. Canalul meu de youtube, BackPackYourLife, are acum aproape 300.000 de abonaţi şi strânge, lunar, peste 1.600.000 de vizualizări, reprezentând cea mai mare sursă online de informaţii pentru pasionaţii de călătorii“, explică el.

Interviuri unice în Columbia

În timpul vizitelor în Columbia, a realizat două interviuri unice, unul cu fratele lui Pablo Escobar şi altul cu cu mâna dreaptă a temutului baron al drogurilor , asasinul Jhon Jairo Velasquez. „Nu m-am simţit deloc în pericol, nici la discuţia cu Velasquez, nici cu Roberto Escobar. Columbia este o ţară ce s-a schimbat enorm, infracţionalitate a scăzut foarte mult, iar turişţii se pot simţi în siguranţă aici, respectând câteva norme fireşti de care trebuie să ţii cont cam în orice loc din lume“, punctează vloggerul.

Roberto Escobar, fratele celebrului baron al drogurilor, Pablo Escobar

Stimulat în permanenţă de apetitul său pentru aventură şi depenedent de adrenalină, a explorat o serie de obiective care dau frisoane oricui: Pădurea Sinucigasilor din Aokigahara, Marawi, oraşul filipinez distrus de Isis în 2017, şi favela La Rocinha, una dntre cele mai rău famate din întreaga Brazilie. „Mi-am dezvoltat nişte abilităţi ce mă ajută să-mi păstrez calmul şi să prevăd, cât mai bine, orice situaţie ce are potenţial ridicat de a ieşi de sub control“, îşi explică el puterea de a face unor situaţii dificile.

Tot la capitolul „momente tari“ trece faptul că a reuşit să călătorescă până acum cu 30 dintre subscriberii săi, de-a lungul a patru tururi gândite şi planificate exclusiv de el. Asta şi pentru că vrea să promoveze turismul de tip „do it yourself“ şi vrea să-i ajute pe oameni să iasă din zona de confort.

Şi tot într-una dintre călătoriile sale, în Filipine, a făcut o descoperire importantă. „Eram într-un autocar de noapte, prin Filipine, regiunea Mindanao. Pe la ora 2.00, intru pe Google Maps şi văd că la est de poziţia mea din acel moment se află o insula al cărei nume nu-l putean găsi. Nu apărea nici măcar pe Google Maps. Am oprit în primul sat, deşi până la destinaţia iniţială mai erau vreo 300 de kilometri, am căutat singurul hotel de acolo, m-am cazat şi am început să aflu informaţii despre insula respectivă. Nimic, zero.

M-am băgat la somn, iar de dimineaţă, plimbându-mă pe străzi, am aflat de la localnici că insula se numea Lapinigan şi că acolo trăiesc aproximativ 100 de familii. Am căutat o barcă şi m-am îndreptat spre insulă. Îi provoc pe cititorii «Weekend Adevărul» să afle de pe vlogul meu de ce descoperirea acestei insule a fost unul dintre cele mai importante momente din călătoriile mele“, a încheiat Cătălin.

În 2017, aflându-mă în Columbia, am avut şansa să-i iau un interviul celui mai mare asasin din anturajul lui Pablo Escobar, Jhon Jairo Velasquez Vasques alias «Popeye». Interviul are peste 2.000.000 de vizualizări pe youtube şi pe Facebook. Cătălin Stănciulescu, vlogger

Citeşte şi

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: