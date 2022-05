Surprizele ofertelor all inclusive din Grecia. „Vor primi cârnaţi şi cartofi cu pui de la bucătari români”

Grecia este una dintre destinaţiile favorite ale românilor, iar tot mai mulţi români sunt decişi să meargă chiar şi pentru prima dată în această ţară. Unii dintre ei au numeroase întrebări la care încearcă să găsească răspunsuri, iar atunci intră pe forumurile dedicate Greciei, pe grupurile de socializare, unde primesc sfaturi.

Este şi cazul unei tinere care va merge împreună cu un grup din care fac parte mai mulţi adulţi şi copii. Femeia a cerut pe grupul de Facebook Forum Grecia câteva recomandări şi a spus că bărbaţii din grup ţin cu orice preţ să găsească oferte all incusive.

„Bună seara, suntem un grup mai mare format din patru adulţi, un copil de 15 ani, un copil de patru ani, un copil de doi ani şi un bebe de cinci luni şi căutăm oferte pentru Grecia. Bărbaţii vor all inclusive, nu am reuşit să-i convingem doar la breakfast. Suntem din Suceava, am vrea plecare cât mai aproape de Suceava. Vrem o zona frumoasă din Grecia, nu am mai mers niciodată, să avem motiv să ne reîntoarcem, plajă ar fi ideală cu nisip. Perioada 7-14 septembrie. Dar un adult trebuie să se întoarcă pe 13 cu copilul de patru ani. Mulţumesc”, a scris femeia.

De ce nu e recomandat all inclusive în Grecia

„All inclusive găseşti în special în Rhodos şi Creta. Plecări sunt din Cluj cu Blue Air şi Bucureşti tot cu Blueair şi Animawings. Mai găseşti şi în Corfu all inclusive. Plecare din Sibiu cu Ryanair”, a răspuns cineva. „Orice ai alege, o să ai un concediu minunat”, a adăugat altcineva, moment în care a intervenit un alt membru al forumului:



„Iar surpriza este că vor mânca: 1. Cârnaţi, 2. Cartofi prăjiţi şi pui la grătar, 3.Sosuri cu multă carne tocată şamd. Bucătari români pentru români adevăraţi.”

„Nu e tocmai pe placul meu”, i-a răspuns femeia ultimului. „Garantat nu este. Tocmai de aceea spun, Grecia înseamnă cu totul altceva, iar all inclusive ul îşi bate joc de aceste aspecte”, a punctat acesta.

„Toate tavernele de luat la pas şi să serviţi tot ce vă recomandă ei. Pur şi simplu bucuraţi-vă de Grecia!”, a fost un alt mesaj. „Dacă vreţi să fiţi siguri că va veţi mai întoarce în Grecia, tavernele vă vor convinge. Nu all inclusive. Şi apusurile în fiecare seară pe altă plajă, sau alt loc”, a întărit altcineva.