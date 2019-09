Start în Turul Ciclist al României, la Cluj. Peste 100 de ciclişti vor pedala până la Bucureşti pe parcursul celor cinci etape ale „Micii Bucle”

Un număr de 16 echipe concurează ka Turul Ciclist al României, dintre care 5 naţionale şi 11 continentale. Este vorba despre echipa naţională a României, Team Novak, Lokosphinx (Rusia), Voster ATS Team (Polonia), Giotti Palomar Victoria (Italia), LKT Team Brandenburg (Germania), Echipa Naţională a Slovaciei, CCC Development Team (Polonia), Elkov Author (Cehia), Friuli Cycling Team (Italia), Team Illuminate (SUA), Monkey Town (Olanda), echipa naţională a Rusiei, Pannon Cycling Team (Ungaria), echipa naţională a Estoniei şi echipa naţională a Poloniei. Programul Turului României 2019 Startul oficial în prima din cele cinci etape ale turului s-a dat miercuri, 11 septembrie, la ora 10.45 de pe platoul Cluj Arena, după ce echipele echipele au fost trecute în revistă, iar cicliştii au semnat panoul de start. Prima etapă are 168 de kilometri şi trece prin trei judeţe, Cluj, Mureş şi Sibiu, înainte de a ajunge la finish, în Sighişoara. Cea de-a doua etapă are loc joi, 12 septembrie, şi va avea 176,3 km, Etapa se va disputa pe traseul Braşov – DN 11 – Focşani. Startul festiv se va da la ora 10:45, la Auchan Coresi Shopping Resort din Braşov. Etapa a treia (13 septembrie) va avea 121,6 km şi se va disputa pe traseul Buzău – E 85 – Târgovişte. Startul festiv se va da la ora 12:45, în Piaţa Daciei din Buzău. O zi mai târziu se va disputa etapa 4 (14 septembrie), care va va avea 126 km şi se va disputa pe traseul Ploieşti – RAR Prahova – DN 72/DJ156 – Piatra Arsă. Startul festiv se va da la ora11:50, la Auchan Ploieşti. În fine, ultima etapă (14 septembrie) va avea 100,3 km şi se va disputa în Bucureşti, pe traseul Piaţa Victoriei – Şoseaua Kisseleff – Piaţa Arcul de Triumf – Bulevardul Regele Mihai I – Piaţa Presei Libere (18 ture). Startul festiv se va da la ora 12:00, în Piaţa Victoriei. În cadrul Turului României vor fi acordate o serie de tricouri distincte: tricoul galben (lider clasament general), tricoul alb (cel mai bun U23), tricoul roşu (cel mai bun sprinter), tricoul verde (King of the Mountain) şi tricoul albastru (Cel mai bun român). Optimism în tabăra echipei României

Eduard Grosu, principalul vârf de lance al echipei naţionale a României, are un motiv în plus să facă un rezultat mare în „Mica Buclă”. Devenit tată în urmă cu câteva zile, Grosu vrea să-i dedice fiicei victoriile din Tur. „O să fie un tur special. Doresc să dedic o victorie, cel puţin, fiicei mele. Sunt foarte motivat, mă întorc în Turul României după şase ani. La ultima mea participare am obţinut şi prima victorie din cariera mea de profesionist şi sunt încrezător că mâine voi putea îmbrăca tricoul galben”, a spus Grosu.

Serghei Ţvetcov şi Eduard Grosu, liderii echipei României, şi-au făcut deja tactica pentru „Mica Buclă”. „O să fie un tandem perfect, pentru că eu i-am spus că o să mă pun la dispoziţia lui în etapa de la Piatra Arsă, el se va pune la dispoziţia mea în primele trei etape şi în circuitul de la Bucureşti şi cred că totul va decurge conform planului. Suntem colegi de cameră, deci este totul ok” a mai afirmat Eduard Grosu.

