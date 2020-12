Spargerea conacului Ecclestone, de o bandă de români, „va deveni film de  Hollywood”. Procuror: „Mi-ar plăcea să fiu jucat de Liam Neeson”

Patru români sunt judecaţi în ceea ce presa britanică a numit „jaful secolului” în Londra, în urma căruia, în luna decembrie a anului trecut, au fost furate ceasuri, bijuterii şi alte bunuri, în valoare de 26 de milioane de lire sterline, aparţinând fostului fotbalist Frank Lampard, moştenitoarei Tamara Ecclestone şi familiei magnatului Vichai Srivaddhanaprabha.

Procurorul Tim Cray, a declarat, marţi, în faţa instanţei, că echipa de spărgători avea nevoie de sprijin pentru a duce la capăt aceste raiduri. Suspectaţi că făceau parte din „echipa de sprijin” sunt patru români: Maria Meşter (47 de ani), care a susţinut că lucra ca prostituată, Emil Bogdan Savastru, barman în vârstă de 30 de ani, agentul de pază Sorin Marcovici, în vârstă de 53 de ani, şi Alexandru Stan, angajat la un hotel, în vârstă de 49 de ani.

„Mi-aş dori destul să fiu interpretat de Liam Neeson -„ Te voi găsi şi te voi condamna ”, a spus el referindu-se la faimoasa replică a celebrului actor din filmul „Taken“.

Procurorul Cray le-a reamintit juraţilor că casa managerului Chelsea şi a soţiei sale Christine Lampard a fost prima spartă la 1 decembrie. Au fost furate un ceas cu diamante, butoni şi un ceas în valoare totală de aproximativ 60.000 de lire sterline.

Apoi, pe 10 decembrie, a fost vizată o proprietate Knightsbridge aparţinând familiei Srivaddhanaprabha. A fost casa miliardarului deţinător al clubului de fotbal Leicester City, Srivaddhanaprabha, care a decedat într-un accident de elicopter în octombrie 2018. De data aceasta, s-au luat 400.000 de euro în numerar, precum şi ceasuri scumpe.

Spargerea finală, în casa de lângă Palatul Kensington, în care locueişte Tamara Ecclestone cu soţul ei Jay Rutland, a avut ca rezultat furtul unor obiecte de valoare în valoare de aproximativ 25 de milioane de lire sterline.

Procurorul a spus că cei patru spărgători, ale căror nume nu pot fi făcute publice din motive legale, au avut nevoie de patru lucruri: „transport, sprijin logistic, o bază şi ajutor pentru a scoate prada din ţară”.





Procurorul a spus că cei patru inculpaţi români sunt acuzaţi că au „sprijinit” spărgătorii.

El a adăugat: „În toate filmele cu crime există un ecran negru şi la final apare deznodământul. Pe ultimul ecran scrie acum: Alexandru Stan, Maria Meşter, Sorin Marcovici şi Emil Bogdan Savastru au fost judecaţi la finalul acelui an de un juriu din Isleworth'. Dumneavoastră veţi ajunge să scrieţi următorul ecran cu privire la ce li se întâmplă.”

„Spuneam că există cu siguranţă gâşte grase în acest caz - nu vin mult mai grase decât familia Ecclestone - dar aceste găini erau foarte departe de a fi proaste şi erau mai mult decât pregătite pentru a scoate carnea de pe gâşte”, a continuat procurorul.

În apărarea lui Alexandru Stan, un muncitor hotelier din România, avocatul David Jeremy a declarat că doi dintre presupuşii spărgători s-au prezentat la casa lui din Harrow după ce unul dintre ei s-a tăiat încercând să fugă de casa familiei Lampard. Jeremy a mai spus că „domnul Stan nu face parte din cercul interior al bandei”. El a adăugat: „Domnul Stan nu este un spărgător şi nici măcar un criminal. A încercat să ajute doi străini în moduri nesemnificative şi nu a primit nici o recompensă pentru asta”.

Procesul continuă.

„O prostituată prinsă purtând cercei cu diamante în valoare de 3.250 de lire sterline, furaţi în spargerea de 25 de milioane de lire sterline dată asupra conacului Tamarei Ecclestone, a declarat că este o „găină proastă” în comparaţie cu bandă de spargători „profesionişti” pe care poliţia a identificat-o”, relatează Daily Mail.

Maria Meşter, în vârstă de 47 de ani, a negat, luni, în faţa instanţei, orice implicare în spargerile puse la cale de patru presupuşi hoţi care au furat bijuterii scumpe, bunuri şi bani în valoare de 25 de milioane de lire sterline din trei case de vedete din vestul Londrei, în decursul unei perioade de două săptămâni, în luna decembrie a anului trecut.

Meşter a fost surprinsă purtând un colier identic cu cel furat din casa Tamarei Ecclestone. Ea a declarat că se afla la Londra, în perioada spargerilor, doar pentru că a fost plătită cu 5.000 de lire sterline ca escortă.

Furtul de la conacul de 70 de milioane de lire sterline a doamnei Ecclestone (deasupra) a avut loc pe „Billionaire's Row” din Kensington. FOTO: Daily Mail

În faţa instanţei: „sunt o găină proastă”

Luni după-amiază, sub interogatorul procurorului junior Paul Jarvis de la Isleworth Crown Court, ea s-a descris ca fiind o „găină proastă” în comparaţie cu spărgătorii „profesionişti” căutaţi de poliţişti. Meşter a spus că se află la Londra doar pentru că a fost plătită în jur de 5.000 de lire sterline pentru a lucra ca escortă pentru unul dintre presupuşii spărgători, rămânând într-un apartament din Orpington, Bromley, unde se spune că spărgătorii se întâlneau pentru a pune la cale furturile.

Escorta, fiul ei - Emil Bogdan Savastru, barman în vârstă de 30 de ani -, împreună cu agentul de pază Sorin Marcovici, în vârstă de 53 de ani, şi Alexandru Stan, angajat la un hotel, în vârstă de 49 de ani, neagă implicarea în raid.

Instanţa a aflat că Meşter a fost arestată pe aeroportul din Stansted purtând o pereche de cercei identici cu cei furaţi, pe 31 decembrie, din casa Tamarei Ecclestone.

Fabricaţi de brandul de bijutieri NOA, cerceii sunt evaluaţi la 3.250 de lire sterline şi sunt descrişi astfel: „cercei moderni, produşi de NOA, fiecare cu design de lacrimă alungită, placaţi cu diamante rotunde” .

De asemenea, juraţii au fost informaţi că românca a postat, în 1 ianuarie, pe Facebook, o fotografie în care purta unul dintre colierele furate.

În imagine, Mester purta un colier de aur curcubeu care ar fi fost furat de la Tamara Ecclestonee. FOTO: Daily Mail



Procurorul a întrebat: „De ce ar invita aceşti bărbaţi o femeie nevinovată ca dumneavoastră să petreacă o săptămână în baza lor de operaţiuni?”

Meşter a răspuns: „Aceşti bărbaţi nu m-au invitat, doar unul dintre ei m-a plătit pentru a fi escorta lui, există o diferenţă între a fi invitat de amândoi şi de a fi rugată de unul şi plătită de unul să-i fie escortă şi să ofere servicii sexuale”.

Meşter a completat: „M-a invitat să fiu escorta lui, nu să particip (la spargeri). Am venit aici ca escortă. Nu am venit aici să-i privesc, nu am venit aici să-i îngrijesc. Nu este foarte complicat. Un bărbat care doreşte să se distreze nu încredinţează unei escorte viaţa lui, detaliile sale personale, informaţiile sale”.

„Am fost o simplă escortă, vă rog să-mi demonstraţi contrariul”

Ea s-a descris pe sine şi pe fiul ei drept „două victime în acest sens”. Procurorul Jarvis i-a spus lui Mester că este „mai mult decât o escortă”, la care inculpata a răspuns: „Nu, am fost o simplă escortă, vă rog să-mi demonstraţi că nu am fost”.

Juraţii au aflat că Meşter a fost arestată în ianuarie anul acesta, după ce s-a întors la Londra, deoarece purta o pereche de cercei identici cu cei furaţi în „spargerea Ecclestone.”

Jarvis a spus: „Aţi fost fericită să ajutaţi la planificarea şi comiterea acestor spargeri, nu-i aşa?”

Mester a răspuns: „Asta spui tu. Acesta este motivul pentru care m-am întors purtând acei cercei când am fost arestată? Vorbeşti aici despre profesionişti, eu sunt doar o găină proastă.”

Leonard Smith, avocatul Mariei Mester, a întrebat-o , în faţa instanţei, de ce a minţit în legătură cu cerceii furaţi în prima declaraţie, spunând că sunt un cadou de la „un client arab din Dubai”.

Ea a răspuns: „Adevărul este că am fost atât de îngrozită şi chiar la început, fără avocaţii pe care îi am în acest moment. Nu ştiam în cine să am încredere ... Am fost ţinută în închisoare o lună şi zece zile fără hainele mele, poliţia nu mi le-a dat. Copilul meu fusese bătut, opărit cu apă şi zahăr în închisoarea unde era ţinut.”

Mester şi fiul ei Emil-Bogdan Savastru, în vârstă de 30 de ani, au fost filmaţi de CCTV cu presupuşii atacatori în zilele anterioare şi după raidul de la conacul Ecclestone de 70 de milioane de lire sterline de lângă Hyde Park. FOTO: Daily Mail

„M-am simţit ca şi cum cineva ar fi spus că am ucis-o pe mama mea, vorbim de 50 de milioane de lire sterline, nu de 5.000 de lire sterline”

Ea a adăugat: „Nu ştiam în ce direcţie să merg, am fost acuzată că am furat 50 de milioane de lire sterline”.

Meşter a vorbind în faţa instanţei gesticulând mult şi având nevoie de un interpret, notează jurnaliştii englezi.

Procurorul Smith a întrebat-o de ce nu a spus poliţiei că s-a întors în Marea Britanie din cauza arestării fiului ei. Ea a spus: „În acel moment nu mi-am dat seama cât de gravă era situaţia, m-am simţit ca şi cum cineva ar fi spus că am ucis-o pe mama mea, vorbim de 50 de milioane de lire sterline, nu de 5.000 de lire sterline.”

Meşter a fost întrebată de ce nu a răspuns la nicio întrebare a poliţiei despre presupuşii spărgători cu care a petrecut.

Ea a spus: „În acele momente nu îmi păsa de nimeni, îmi păsa doar să plec şi trăiam un coşmar care nu era viaţa mea, le-am cerut să mă supună unui detector de minciuni”.

Românca a declarat, iniţia, poliţiştilor că a primit colierul de la un client arab. FOTO: Arhivă personală



Spargeri în serie la casele milionarilor londonezi

Cu trei zile înainte de spargerea Ecclestone, hoţii au furat bijuterii în valoare de 600.000 de euro şi 400.000 de euro în numerar, de la casa Knightsbridge a regretatului primar al Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, după ce au spart unul dintre seifurile sale, în 10 decembrie.

Spărgătorii au sustras bunuri în valoare de 60.000 de lire sterline din casa managerului clubului Chelsea FC, Frank Lampard, pe 1 decembrie.

Pe 17 decembrie, Meşter a fost filmată la o sesiune de shopping de lux la Harrods, cu o sora unuia dintre presupuşii spărgători. Ea este acuzată că şi-a adus fiul în Marea Britanie, pentru a ajuta la organizarea şederii hoţilor la Londra.

Savastru a fost prins cu un ceas Tag Heuer şi o geantă Louis Vuitton, similară cu cele furate în spargeri, şi intenţiona să urce într-un zbor către Japonia, arată procurorii.

Meşter neagă acuzaţiile de complicitate la comiterea spargerilor şi ascunderea bunurilor obţinute.

Fiul ei, de asemenea, neagă acuzaţia de complicitate la spargere şi încercarea de a scoate din ţară bunurile obţinute în urma infracţiunii.

Marcovici şi Stan neagă acuzaţiile de complicitate la spargere. Procesul continuă.

