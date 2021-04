Adina Alberts cere donaţii de la „fani”. Cum o taxează Dan Teodorescu de la Taxi

„Tot ceea ce am făcut până acum am făcut singură. Mai departe am nevoie de colaboratori. Lupta este inegală. Mă lupt cu nişte forţe inepuizabile, care folosesc banii publici, adică ai noştri, ai tuturor! Eu, de una singură, sunt epuizată! Orice donaţie mă va ajuta pe mine ca să vă ajut pe voi. Pentru adevăr!”, a scris, în urmă cu câteva ore, Adina Alberts pe pagina ei de Facebook.

Mesajul a atras mai multe comentarii ironice. Printre cei care au taxat-o pe soţia lui Viorel Cataramă este Dan Teodorescu de la Taxi, care a postat următorul mesaj:

„Dragii mei,

De ani de zile visez pentru voi, dar acum sunt epuizat şi nu mai reuşesc să visez pe gratis. Orice donaţie mă va ajuta să visez în continuare. Cu cât donaţia va fi mai mare, cu atât voi visa mai frumos. Pentru voi.

Eternul vostru visător,”.

„Daţi un leu pentru eternul... eu”, a intervenit şi Horia Brenciu.

„Dragă Adina, aştia sunt pentru tine. Proporţional cu medicina pe care o ştii şi o promovezi. Sper să te ajute în lupta ta extraordinară. Succesuri”, a postat şi medicul Vasi Rădulescu pe pagina sa de Facebook, ataşând la mesaj o fotografie în care ţine în mână o bancnotă de 1 leu.

Alberts: „Orice donaţie mă va ajuta pe mine ca să vă ajut pe voi”

Redăm mai jos mesajul Adinei Alberts:

„Dragii mei,

De anul trecut, de la începutul pandemiei, am făcut absolut tot ce mi-a stat în putinţă să ajut, să fiu lângă oamenii care au avut nevoie de mine. Am înfiinţat o asociaţie, am avut grijă de cei vârstnici, de cei bolnavi. Am devenit pe rând, medic voluntar Crucea Roşie şi medic voluntar Centrul Caraiman din Sectorul 1. Nu am încetat niciodată lupta pentru viaţă, sănătate şi adevăr. Am dorit să ştiţi care sunt terapiile bune pentru combaterea pandemiei, care măsuri au fost exagerate sau chiar aberante. Ba mai mult, care măsuri nu au nici o legătură cu binele nostru şi v-ar afecta sănătatea. Toate informaţiile mele au venit întotdeauna cu documente solide şi fapte, nu am inventat sau spus lucruri fără sens. Am supărat autorităţile cu dovezile pe care le-am promovat. De aproximativ trei luni lupta s-a amplificat! Iar în ultima vreme s-a acutizat! Nu trece zi fără să nu fiu atacată, să nu mi se spună impostoare, mincinoasă si alte lucruri. Eu nu vreau decât să ajut! Am fost şi sunt mereu sinceră. Zi de zi primesc sute de mesaje de la dvs. Foarte mulţi mă susţineţi şi mă încurajaţi. Suntem tot mai mulţi cu fiecare ceas. Împreună devenim o forţă. Nu voi da înapoi, nu mă voi opri din această luptă. Vreau să merg mai departe dar acum am nevoie de ajutorul dumneavoastră. Fluxul de informaţii este prea mare. Munca este asiduă şi permanentă. Tot ceea ce am făcut până acum am făcut singură. Mai departe am nevoie de colaboratori. Lupta este inegală. Mă lupt cu nişte forţe inepuizabile, care folosesc banii publici, adică ai noştri, ai tuturor! Eu, de una singură, sunt epuizată! Orice donaţie mă va ajuta pe mine ca să vă ajut pe voi.

Pentru adevăr! Pentru sănătatea noastră a tuturor!

Vă invit să donaţi aici! Mulţumesc”

Reclamată la Colegiul Medicilor

Medicul estetician Adina Alberts, soţia omului de afaceri Viorel Cataramă, a obţinut, în primăvara anului trecut, premiul cel mare la competiţia „Lingura de lemn“, un fel de „Oscar al inepţiilor emise pe tema pandemiei”, organizată de Coaliţia România Sănătoasă pentru „cele mai toxice şi mai stupide sfaturi de sănătate exprimate pe timp pandemie”. „Doamna doctor Adina Alberts a reuşit performanţa de a se transforma dintr-un medic cu renume într-un personaj disperat de atenţie, spunând orice pentru a obţine atenţie. Ba ne avertizează împotriva purtării măştii, ba împarte măşti; ba este împotriva legii vaccinării, ba anunţă că e onorată să lucreze la crearea unui vaccin 100% românesc, ba ne-ar recomandat apă tonică cu chinină, ba albastru de metilen”, se arată în „nominalizarea” Adinei Alberts.

De atunci, medicul estetician a fost unul dintre puţinii medici care au alimentat teoriile conspiraţiei cu privire la pandemiei. Într-o primă fază şi-a folosit popularitatea dobândită prin promovarea acestor idei în scop politic, fiind candidată din partea Pro România la funcţia de primar al sectorului 1 din Bucureşti. Ea a continuat să fie vocală şi după campanie.

La mijlocul lunii martie, Adina Alberts a fost reclamată de un farmacist la Colegiul Medicilor pentru declaraţiile sale iresponsabile.

Într-o postare recentă, medicul Adina Alberts susţinea că pacienţii COVID sunt "trataţi aiurea, cu tot felul de medicamente experimentale" şi ii sfătuia pe aceştia să le ceară medicilor Ivermectină, medicament neaprobat pentru tratarea infecţiei cu SARS-CoV-2. Mai mult, ea le cerea oamenilor să nu meargă la spital.

Vă mai recomandăm

Soţia lui Viorel Cataramă, premiată cu „Lingura de lemn“, „un Oscar al inepţiilor pe tema pandemiei“

Adina Alberts, cercetată disciplinar de Colegiul Medicilor. Reacţia medicului: Orice nebun poate face reclamaţie împotriva oricui, oriunde