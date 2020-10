Secretele Mitropolitului Clujului. ÎPS Andrei, infectat cu COVID-19, sfaturi despre cum poate fi învins virusul

Redăm mai jos interviul acordat cotidianului „Adevărul” de Mitropolitul Andrei înainte de a se îmbolnăvi.





Adevărul: „Care este „secretul” care vă ajută să „rezistaţi” în aceasta perioada de pandemie?

ÎPS Andrei: „Dacă ar fi vorba de un secret, este o anumită stare de optimism, care are rădăcina în credinţa în Dumnezeu. Dacă Dumnezeu e peste toate, nu ne lasă să pierim, să ne prăbuşim. Nu spun eu asta, ci au spus-o sfinţii părinţi de-a lungul veacurilor. Domnul Cristos a spus, lucru valabil şi azi, „în lume necazuri veţi avea, dar îndrăzniţi, pentru că Eu am biruit lumea”, aşa că e mare virtutea aceasta a optimismului creştin care-şi are rădăcina în credinţă. Noi, ce suntem preocupaţi de cele spirituale şi toţi cei dragi, să încercăm să aducem această atmosferă de optimism creştin, care să-i ajute pe oameni să depăşească starea în care ne aflăm. Vedeţi că n-ar fi deloc frumos şi bine, dacă oamenii ar cădea în acedie. (Acedia se caracterizează printr-o anumită instabilitate interioară ce se prezintă sub diferite forme: imposibilitatea de a termina un lucru început, tendinţa de fugă şi de schimbare, minimalism la rugăciune, meditaţie şi lectură duhovnicească, uneori sub pretextul că acestea sunt vechi şi depăşite. Iată de ce unii părinţi au descris-o drept luptă împotriva liniştii, aţipire ne-la-vreme, adversară a străduinţei, ceasornic al foamei. La acestea se adaugă şi anumite stări psihice dintre cele mai disconfortante: insatisfacţie totală difuză, răspândită în întreaga fiinţă, incoerenţă în fapte şi gânduri, sentimentul de a fi epuizat, lipsa de concentrare sufletească, vagabondarea minţii şi a gândurilor, chiar în timpul rugăciunii - Ziarullumina ), să fie ca o lămâie stoarsă.