Se vinde o parte din cea mai „bântuită” pădure din lume - Hoia Baciu. Un ONG vrea s-o cumpere pentru a evita ca aici să apară construcţii şi gunoaie

„Scopul nostru principal ar fi să oprim defrişările (legale sau ilegale) şi să păstram pădurea curată de gunoi şi orice construcţii. De asemenea, vom garanta accesul liber în pădure pentru oricine, în condiţiile bunului simţ”, spun reprezentanţii asociaţiei, care au postat un anunţ pe Facebook în care cer clujenilor şi „fanilor” pădurii Hoia Baciu ajutor. Membrii ONG-ului au aflat că un proprietar privat al pădurii a scos la vânzare 40.000 de metri pătraţi de teren în zonă, cu preţul de 5 euro metrul pătrat, deci ar fi vorba despre 200.000 de euro.

Două variante posibile

„Acest anunţ este un demers preliminar pentru a vedea ce părere au clujenii şi cei interesaţi de Pădurea Hoia Baciu. Sunt două variante posibile: fie să se facă donaţii către ONG-ul nostru pentru a cumpăra proprietatea şi pentru a o gestiona, fie ca persoanele care vor să ajute să cumpere proprietatea (cota parte) şi apoi să semneze un contract cu ONG-ul nostru, pentru a o gestiona. Doar dacă va exista interes din partea oamenilor, vom continua demersurile”, susţine Marius Lazin, preşedintele Asociaţiei Romania - Your Lifetime Experience (RYLx).

În apropierea faimoasei Poieni rotunde

În Cluj este o adevărată „junglă” a construcţiilor, în goana după profit, investitorii intrând adânc în pădurile de la periferie, care încet-încet sunt distruse.

Lazin a precizat pentru „Adevărul” că a fost scos la vânzare un teren care este „destul de aproape” de celebra Poiană rotundă – zona cea mai bogată din punctul de vedere al aşa-ziselor fenomene paranormale din Pădurea Hoia-Baciu.

Pădurea Hoia Baciu se află în proprietatea unor zeci de persoane fizice. Lazin a constatat că în mai multe locuri construcţiile se apropie periculos de pădure şi în fiecare an în anumite zone sunt aruncate deşeuri: „Deşeuri am descoperit în fiecare an. Cel puţin pe partea sudică, la capătul străzii Donath, pe strada Pădurii au apărut foarte multe blocuri şi s-au parcelat foarte multe terenuri. Încă nu s-a intrat în pădure, dar blocurile sunt la 800 metri - un kilometru de copaci”. De asemenea, Primăria Baciu a asfaltat 12 kilometri dinspre Cheile Baciului spre pădure, ceea ce creşte riscurile apariţiei unor construcţii, mai spune preşedintele asociaţiei.

Ce vor face cu zona

Întrebaţi ce au de gând să faci cu terenul, dacă vor reuşi să intre în proprietatea/gestiunea acestuia, Lazin spune: „Într-o primă fază vrem să păstrăm spaţiul cât mai autentic şi cât mai neatins posibil. Majoritatea străinilor şi a turiştilor din alte oraşe se miră de nu neapărat de nepăsarea autorităţilor, ci de faptul că zona se extinde necontrolat având vedere că locul are atât de mare potenţial. Noi vrem să garantăm pentru oricine, oricând accesul gratuit în zonă, să fie un spaţiu cat mai autentic , cu cât mai puţine defrişări şi cât mai puţin gunoi. Vrem să păstrăm cât mai autentic şi mai curat locul”, spune Lazin.

Tururi ghidate în pădurea bântuită

Asociaţia RYLEx este o „organizaţie non-guvernamentală, non-profit şi non-politică, al cărui scop principal este să promoveze România ca macrodestinaţie turistică ce oferă experienţa vieţii tale.”, se arată pe site-ul ONG-ului. Unul dintre proiectele principale ale Asociaţiei este ”HOia Baciu Project”, care „are ca scop creşterea notorietăţii pădurii Hoia-Baciu atât în rândul comunităţii locale cât şi în rândul vizitatorilor străini şi a pasionaţilor de paranormal.”

Aociaţia organizează, de asemenea, tururi ghidate, plătite sau gratuite – când sunt Zilele Oraşului sau ale evenimente – în pădure. RYLEx a realizat o hartă turistică a pădurii, care se distribuie gratuit şi a participat la realizarea primului documentar ştiinţific despre fenomenele din pădurea Hoia Baciu.

„Au fost destul de multe solicitări de tururi ghidate în acest an, e un trend crescător de când am început proiectul şi am făcut promovare. Noi am promovat permanent pădurea ca obiectiv de turism de paranormal. Anul acesta au venit echipe care realizează documentare sau emisiuni de turism respectiv ghiduri turistice de la TV 5, Discovery Spania, echipe din Coreea de Sud şi Marea Britanie”, a spus Lazin.

De la BBC, la Nicolas Cage

Pădurea Hoia-Baciu, de la marginea nord-vestică a oraşului Cluj-Napoca, a apărut în ultimii ani în diverse topuri ale „celor mai bântuite” păduri sau locuri din lume. Un top al jurnaliştilor de la BBC, publicat într-un articol din 2013, este cel care a adus cea mai mare notirietate pădurii. Articolul BBC amintea de zona cea mai dezbătută a amplasamentului – „Poiana rotundă” şi de stările de greaţă şi de anxietate experimentate de oameni care au trecut pe acolo, respectiv de formele ciudate ale unor copaci. Pădurea a fost inclusă pe o listă cu "18 locuri de coşmar care te vor ţine treaz noaptea” postat pe site-ul de divertisment 9gag. Potrivit reprezentanţilor Asociaţiei RYLE, numeroase echipe de televiziune din străinătate, ca ABC şi Travel, au venit pentru filmări aici. Actorul Nicolas Cage, care a filmat în 2010 în România, a vizitat şi el pădurea.

De-a lungul deceniilor mai mulţi oameni de ştiinţă români pasionaţi de fenomene paranormale au cercetat presupusele fenomene de aici, până acum neexistând totuşi nişte concluzii acceptate de comunitatea ştiinţifică. Biologul Alexandru Sift a fost printre primii care au cercetat fenomenele respective, continuatorul său fiind Adrian Pătruţ, preşedntele Societăţii Române de Parapsihologie. Un cunoscător foarte bun al zonei este şi jurnalistul de televiziune Cristian Mureşan. Între „fenomenele” de care s-a vorbit de-a lungul timpului în legătură cu pădurea Hoia-Baciu se numără apariţia unor presupuse OZN-uri, observarea unor forme ciudate, captate fie de ochiul liber, sau doar cu aparatul foto, sesizarea sporadică a radioactivităţii.

Dincolo de misterul din jurul pădurii, platoul din partea estică a acesteia - opusă zonei în legătură cu care se vorbeşte de fenomene stranii - a constituit mulţi ani, în special în timpul comunismului, o zonă preponderentă de agrement pentru locuitorii oraşului, sărbătorile muncitoreşti fiind organizate aici. Platoul învecinat cu Parcul Etnografic "Romulus Vuia" este folosit şi astăzi ca spaţiu de agrement.

