Schimb de case: clujenii s-au dus în Statele Unite, iar americanii au venit la Râşca

Familia Neamţu, din Cluj-Napoca, a petrecut o lună în Statele Unite, în localitatea Whittier (Los Angeles), după ce s-a înscris pe un site de „home exchange“ (un trend care implică schimbul de locuinţe între familii care vor să viziteze locuri noi, fără să plătească cheltuielile de cazare). Membrii familiei şi-au pus la dispoziţie casa de vacanţă din localitatea Răşca, judeţul Cluj, şi aici au ajuns să-şi petreacă vacanţa americanii din familia McCormack. Povestea schimbului de case neobişnuit a fost relalatată de site-ul Monitorulcj.ro.



„Ideea i-a venit soţului meu, după ce am construit o casă de vacanţă în Râşca. Nouă ne place mult să călătorim, dar statul prin hoteluri nu ne încântă, aşa că ne-am gândit să personalizăm aceste călătorii. Am văzut filmul Vacanţa şi ne-am hotărât să căutăm site-uri cu acest tip de schimburi de locuinţe. Aşa am început în 2016 cu primul nostru schimb în Franţa. Experienţa din acest an în California a fost extraordinară”, a povestit Simona Neamţu pentru Monitorulcj.ro.



Românii mai spun că, după ce au postat anunţul pe site-ul de schimb de case, americanii au fost cei care au iniţiat cererea de a veni în România.



Clujenii au povestit că au vizitat San Francisco, Las Vegas şi Marele Canion. „Am fost destul de stresaţi de această călătorie, dar în America totul merge ca pe roate. Cel puţin din punct de vedere organizatoric, nu am avut nici cea mai mică problemă. În California totul pare perfect: vremea, oamenii, natura. Lumea pare amabilă, oricând au fost gata să ne ajute, au fost curioşi să ştie de unde venim, deoarece nu ne recunoşteau limba. Am avut surprinderea să ştie aproape toţi cei cu care am avut contact despre România, mulţi ştiau despre Nadia Comăneci. Ce ne-a impresionat a fost traficul extrem de intens, dar perfect organizat, chiar dacă uneori erau şiruri de maşini care se întindeau pe zeci de kilometri, pe câte şapte benzi. Cu toate astea, nu ni s-a părut o problemă, deoarece totul se mişca într-un ritm constant şi oricum ajungeam mult mai repede decât am fi ajuns în România, pe aceeaşi distanţă”, a explicat clujeanca, pentru sursa citată anterior.



Connie şi Austin McCormack, la Râşca FOTO: Monitorul de Cluj

Americanii Connie şi Austin McCormack fac schimb de case de peste 15 ani şi, după vizită, au declarat că pur şi simplu s-au îndrăgostit de România, unde oamenii sunt amabili, iar preţurile sunt convenabile. Le-a plăcut mult zona Braşovului, dar şi Clujul, şi au declarat că vor recomanda şi prietenilor lor să viziteze România, mai arată Monitorul de Cluj.