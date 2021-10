S-a terminat drama familiei de români care a ţinut Italia cu sufletul la gură. Băieţelul răpit pe stradă a fost găsit

Băiatul de 5 ani, răpit marţea trecut la Padova de tatăl său, împreună cu trei complici a fost găsit. Conform informaţiilor furnizate de poliţişti, citate de TGcom24 , bărbatul şi fiul său au fost găsiţi de poliţiştii români într-un tren. Informaţia este confirmată de surse cadrul anchetei autorităţilor italiene.

Micul David şi tatăl său, Bogdan Hristache, au fost găsiţi într-un tren aflat la graniţa dintre România şi Ungaria. Tatăl a publicat, joi seară, poze cu el împreună cu fiul său . Bărbatul a fost reţinut de autorităţile române, în timp ce copilul va fi returnat mamei.

Carabinierii se aflau pe urmele răpitorilor: copilul fusese luat marţi dimineaţă de un „comando” de patru bărbaţi. Joi, la Limena, în zona Padova, militarii italieni, care au fost implicaţi în căutările băiatului, au recuperat duba folosită pentru răpire.

O instanţă din România a emis un ordin de protecţie prin care interzicea tatăul să se apropie de mamă şi fiu, pe motiv că acesta era considerat un pericol pentru cei doi.

Militarii din Padova au făcut public faptul că sunt în contact cu autorităţile române şi vor colaborara în continuare pentru ca autorităţile italiene să finalizeze cât mai repede ancheta cu privire la răpire.

Filmul răpirii

Incidentul avut loc zilele trecute la Padova, mai exact marţi, 5 octombrie, chiar în apropierea locului unde copilul locuieşte cu mama şi cu verişorul acesteia, între via Giolitti şi via Salandra. Alexandra Moraru îşi ducea copilul la grădiniţă, când pe neobservate s-a apropiat de ei un Mercedes Vito negru, înmatriculat în România. Femeia susţine că în maşină se aflau patru bărbaţi, iar unul dintre ei era chiar tatăl lui David, care, spune ea, are interdicţia de a se apropia de ea şi de băieţel. Ordinul de protecţie a fost eliberat chiar în România, mai spune ea. „Trei dintre ei au coborât, iar doi m-au ţinut jos. Unul era chiar tatăl lui David. El l-a smuls pe micuţ din mâinile mele. Băieţelul ţipa de disperare, nici măcar nu-şi aminteşte de tatăl său, mai ales că au trecut trei ani de când acel om nu a mai putut să se apropie de noi”, a spus Alexandra, care a fost prezentă în studiourile Tv7, postul local de televiziune din Padova, informează Corriere del Veneto.

Sursa citată mai menţionează că tatăl băiatului, Bogdan Hriastache, principalul suspect în acest caz, locuieşte într-o vilă în Bucureşti şi că nu este prima dată când micuţul este răpit. „Zile întregi a fost aici o fată, care m-a tot verificat. Nu este prima dată când el răpeşte copilul, s-a întâmplat asta şi acum trei ani când locuiam în România. A profitat atunci cât am ieşit să fac nişte cumpărături şi l-a luat, nu am ştiut nimic despre el timp de opt luni”, a mai povestit femeia. Ea susţine că tatăl copilului este un criminal periculos şi că atunci când Poliţia a intervenit prima dată pentru a reda copilul mamei, bărbatul s-a baricadat cu băieţelul pe acoperişul unei clădiri şi a ameninţat că se aruncă jos.

Principalul suspect, dat în urmărire generală în Italia

Potrivit sursei citate, marţi dimineaţa, la ora 8.34, autoutilitara în care se afla micuţul David a fost văzută de martori coborând pe şoseaua de centură dintre Via del Plebiscito şi Vigodarzere, îndreptându-se spre est, spre autostradă şi apoi din nou spre graniţă. Autoutilitara Mercedes Vito a mai fost filmată imediat după răpirea copilului în zona San Lazzaro.

Procurorul a deschis un dosar pentru răpirea copilului. Între timp, miercuri, 6 octombrie, mama copilului, Alexandra, în vârstă de 26 de ani, s-a întors la carabinieri pentru a oferi mai multe informaţii despre tatălui copilului şi alte detalii despre cunoscuţii acestuia sau despre mişcările sale.

Ulterior, femeia s-a întors la spital, după ce i s-a făcut din nou rău, în urma unei căderi nervaoase. Căutările lui Bogdan Hristache, tatăl copilului, sunt în curs de desfăşurare în toată Italia, iar poliţiştii au primit fotografia lui şi a copilului. De asemenea, sunt în curs anchete pentru identificarea celorlalţi membri bandei care au acţionat pentru a fura copilul de la mamă.

Vă mai recomandăm