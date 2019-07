S-a stabilit ziua în care va concerta Robbie Williams la Untold. Programul complet al festivalului de la Cluj

Organizatorii Untold au publicat programul complet pe site-ul oficial şi pe pagina de Facebook a festivalului. Cei mai aşteptaţi artişti vor susţine concerte pe scena principală, pe Cluj Arena. Este cazul lui Robbie Williams, care va urca pe scenă duminică, 4 august, în ultima zi a festivalului. Show-ul va dura o oră şi 30 de minute şi va însuma 50 de muzicieni şi dansatori care vor fi prezenţi pe scenă alături de superstarul britanic.

„Suntem bucuroşi că am reuşit, în acest an, să aducem la Cluj cel mai tare entertainer al vremurilor noastre, dacă e să-l numesc aşa, artistul care a intrat în Cartea Recordurilor pentru că a reuşit să vândă 1,6 milioane de bilete într-o singură zi. Este un show special pentru că, anul acesta, cred că în Europa, are doar trei spectacole, iar unul este la Untold", au transmis organizatorii.

Celebrul DJ olandez Armin van Buuren va susţine un show cu totul special vineri, 2 august., iar un alt artist de top, DJ-ul francez David Guetta va urca pe scenă în noaptea de duminică spre luni, la scurt timp după concertul lui Robbie Williams.

În line-up-ul festivalului UNTOLD mai urcă şi Fedde Le Grand, Kungs, The Avener Dj Set şi Ummet Ozcan, Smiley, Manuel Riva şi Subcarpaţi & Grup Iza. Scena Galaxy îi adaugă pe Andrew Meller, Anna Tur, Lehar, Mahone, Mathame. Şi scena Alchemy adaugă nume noi în line-up, Deliric X Silent Strike with Muse Orchestra, DJ Snow & MC Agent, DJ Undoo & DJ Faibo X, Macanache, Paraziţii, Şatra B.E.N.Z.

Cea de-a cincea ediţie a festivalului Untold va avea loc în intervalul 1-4 august pe Cluj Arena şi în Parcul Central din Cluj-Napoca. Organizatorii celui mai important festival din sud-estul Europei au precizat că cei care nu şi-au cumpărat până acum un abonament pentru cele patru zile de spectacol sau tichete de o zi îşi mai pot achiziţiona de pe site-ul oficial untold.com. Un abonament costă 169 de euro + taxe, iar biletul de 1 zi poate fi achiziţionat la 57 de euro + taxe

