S-a stabilit line-up-ul Jazz in the Park. Artiştii confirmaţi pentru acest festival

FOTO: Jazz in the Park

Trupele Fraktale, Ron Minis, Ming DSM Contemporary Jazz Group, dar şi artista Marú sunt noile nume care completează lineup-ul celei de-a şaptea ediţii a festivalului Jazz in the Park, care se defăşoară în Parcul Central din Cluj-Napoca în perioada 4-7 iulie 2019.

Lor li se alătură Andrei Puiu, Bully, MR Goju, UFe, Iorga, Tzuc şi Mitch Alive din comunitatea artiştilor Vinyl, Rum, Tapas and Wine, care vor concerta pe VRTW Stage. Odată cu aceşti 12 noi artişti confirmaţi, line-up-ul Jazz in the Park 2019 este finalizat,

„Privind acum la lineup-ul complet, sunt foarte entuziasmat de ediţia aceasta de festival. Am reuşit să avem tot ce ne-am propus în materie de nume şi varietate muzicală. Ultimele confirmări din festival sunt toate nişte suprize foarte plăcute: ce am reuşit să selectăm din concurs e foarte calitativ şi numele noi adăugate vor completa onorabil lista din acest an. Să vă aşteptaţi la o ediţie foarte amuzantă, foarte energică, cu multă muzică puternică. E de dans şi de stat în picioare’’, a declarat Alin Vaida, directorul festivalului Jazz in the Park.

Fraktale a câştigat Marele Premiu la Jazz in the Park

Cu un sound experimental puternic şi aducând tonuri proaspete în jazz, cvartetul polonez Fraktale a câştigat Marele Premiu la cea de-a cincea ediţie a Concursului Internaţional Jazz in the Park 2019.

Originară din Cracovia, trupa Fraktale a reuşit să impresioneze juriul concursului prin originalitate şi forţă, cu o muzică ce poate fi descrisă ca o improvizaţie structurată, cu elemente de jazz şi muzică psihedelică. La sfârşitul anului 2018, trupa şi-a lansat cel de-al doilea album de studio, intitulat II.

Spre deosebire de primul lor album – care a fost mai mult o încercare de a structura aceste improvizaţii şi de a crea efectul de continuitate între piese – II este spaţiul în care imaginea se transformă în sunet – o imagine care e fie idealizată de timp, fie deconstruită prin inserţia conţinuturilor subliminale. Fraktale îşi conturează identitatea cu fiecare album, dovadă complementaritatea dintre I, II şi cel mai recent dintre ele, Dharma Bums.

Milica Dobrić, Nataša Pejčić, Ivana Dimitrijević şi Gorica Šutić sunt MING, o trupă tânără de jazz care revalorifică hiturile smooth jazz ale anilor ‘60 si ‘70 într-o manieră pop, pe gustul noii generaţii. Alături de colegii lor, basistul David Gegić, baterista Aleksa Milijanović şi pianista Nevena Pejčić, cele patru soliste transformă muzica într-un univers jucăuş şi armonios, în care vocile cristaline se îmbină perfect cu acompaniamentul instrumental. Trupa a câştigat Premiul III în cadrul Concursului Internaţional Jazz in the Park 2019.

Ron Minis şi pianul său special

Ron Minis este un muzician, compozitor şi multi-instrumentist rus din Tel Aviv. Părinţii lui şi-au dorit foarte mult ca el să studieze pianul, lucru pe care l-a şi făcut, însă nu fără să-şi lase amprenta asupra modului de interpretare. Şi-a făcut pianul să sune ca o chitară electrică - instrumentul pe care şi l-a dorit de la început, şi acum cântă ce vrea el, cum vrea el. Muzica lui are o forţă cuprinzătoare şi îţi schimbă cu totul percepţia asupra pianului clasic şi a posibilităţilor sale.

Creată special pentru ediţia din acest an a festivalului Jazz in the Park, trupa DSM Contemporary Jazz Group vine tocmai din Coreea de Sud, cu sprijinul Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Vom fi martorii naşterii unui proiect cu totul inedit, care va aduce un suflu nou, asiatic, în jazzul contemporan.

După ce a compus muzică pentru diverşi artişti din România, Marú şi-a lansat primul single, The richest girl in town, în martie 2018. Cariera sa a început să prindă contur în urma experienţei dobândite prin studiu, Marú aprofundând muzica populară şi clasică încă de la şapte ani. Studiile superioare, licenţa şi masteratul, le-a finalizat la Universitatea de Muzică şi Arte din Viena. Vocea cristalină şi piesele ei gingaşe, de o sensibilitate specială i-au cucerit deja pe ascultătorii din întreaga ţară şi i-au adus invitaţii pe scenele marilor festivaluri din România.

Vinyl, Rum, Tapas & Wine este o comunitate de artişti naţionali şi internaţionali foarte diferiţi ca sound şi ca background muzical, dar care creează împreună poveşti muzicale veritabile. VRTW promovează către public descoperirea muzicală şi conţinutul autentic, schimbând percepţia bazată pe ideea că doar hiturile sunt bune de ascultat.

Toate concertele din cadrul festivalului sunt gratuite. Publicul are posibilitatea să susţină însă festivalul şi proiectele sale culturale şi sociale prin Fondul Jazz in the Park. Anul acesta, banii strânşi din achiziţionarea biletelor neobligatorii vor merge în sprijinul a trei proiecte culturale: voucherul cultural iniţiat de Centrul Cultural Clujean, Terapie prin Artă by Create. Art. Enjoy şi Drama 5 – Reactor de creaţie şi experiment.

