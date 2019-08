Românul care a ajuns vedetă mondială, deşi este necunoscut în ţara natală. Ce l-a adus pe bărbat în atenţia CNN şi a unor campioni legendari

Paul Florin este bodyguard în Cluj, dar are o pasiune aparte: cricketul. Deşi acest sport este cvasinecunoscut în România, Paul Florin este preşedintele clubului Cricket România, arată Digi24. Clujeanul a ajuns cunoscut pe internet dintr-o întâmplare. Totul în urma viralizării unei postări publicate pe Twitter, în care era ironizat pentru stilul său neortodox de aruncare a mingii.

Chiar şi în faţa criticilor, Paul a rămas imperturbabil şi le-a răspuns contestatarilor săi: „Da, stilul meu de aruncare nu e deloc unul frumos. Dar nu-mi pasă, pentru că iubesc cricketul”.



Răspunsul său i-a impresionat nu numai pe cei care îl ironizau, ci i-a făcut să intervină în discuţie şi pe actuali şi foşti jucători celebri de cricket, fiecare dintre ei având doar cuvinte de laudă la adresa clujeanului.

Ladies and gentlemen ... welcome to the #EuropeanCricketLeague



