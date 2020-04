Românii, „profesori“ pentru britanici. Un fermier explică de ce a plătit 40.000 de lire pentru a aduce 150 de români

Anthony Gardiner, director la o companie agricolă din Marea Britanie, a declarat că restricţiile de călătorie impuse ca urmare a crizei coronavirusului au însemnat că nu a fost capabil să recruteze lucrători sezonieri calificaţi din ţări precum România şi Bulgaria. Compania, care are sediul central în apropiere de Ely, în Cambridgeshire, a lansat campania lunară „Feed Our Nation” la începutul acestei luni, pentru a recruta mai mulţi lucrători din Marea Britanie, relatează The Sun.