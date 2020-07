România vs. Grecia: „Aglomeraţie cât vezi cu ochii, maimuţe urlătoare de manele, coji de seminţe şi preţuri exagerate”

Răzvan scrie despre experienţa litoralului românesc după un sejur în Grecia:

„Vreau sa vă vorbesc despre satisfacţii şi dezamăgiri. Am ales Grecia pentru trei săptămâni cu autorulota, dar am plecat mai devreme cu o săptămână pentru a explora şi coasta Bulgariei, partea dinspre Burgas şi Sinemorets.

Despre Grecia, totul la superlativ! Am ales să evitam autostrăzile pentru a descoperii autenticitatea adevărată a greciei...şi bine am făcut. Am trecut prin sate de o frumuseţe pe care nu am văzut-o în nicio zonă turistică cu preţuri de doua ori mai mici la aproape orice, iar mâncarea...din bucătăria zeilor!

Dezamăgirea a venit când am ieşit din Grecia şi ni s-a adus la cunoştinţă ca trebuie să părăsim Bulgaria în cel mai scurt timp posibil.”



„Facem o săptămână pe litoralul nostru, însă...aici am descoperit IADUL!”



„Am zis ca nu o să fie mare durerea! Intrăm în România şi facem o săptămână pe litoralul nostru, însă...aici am descoperit IADUL!

Aglomeraţie cât vezi cu ochii, maimuţe urlătoare de manele, coji de seminţe şi chistoace de ţigări, preţuri exagerate la orice, iar lista poate continua.

Am renunţat instant la a ne mai amăgi ca o sa fie bine şi am hotărât sa ne retragem. Soţia mea a refuzat să mai continuăm aventura şi a rămas acasă cu cele doua fetiţe. Eu am hotărât sa mai profit de autorulotă inca 5 zile cât o mai avem închiriată şi plec cu un prieten însoţit de cei doi copii ai lui în Apuseni.

Rămân însă cu o amintirea plăcută că am avut două săptămâni de vis în Grecia şi îmi permit un sfat pentru cei nehotărâţi: Plecaţi dragilor! Asumaţi-vă toate piedicile şi obstacolele puse de autorităţi, pentru că odată trecuţi de Kulata vă aşteaptă paradisul!” - a scris Răzvan pe grupul de Facebook „Forum Grecia”.

Pe grup sunt informaţii importante despre testările COVID-19, cazări, sfaturi practice, atenţionări şi multe fotografii făcute pe plaje de vis.

Atenţie, se fură din maşini!

Cele mai multe postări sunt pozitive la adresa diferitelor destinaţii din Grecia, dar găsim şi postări critice.

În mai multe postări se atrage atenţia românilor să nu-şi lase obiectele de valoare în maşini:

„Mare atenţie la lucrurile personale! Din păcate, Grecia nu mai este la fel de safe că în alti ani. Ieri ne-au fost furaţi bani şi obiecte din camera de hotel (Nydri, Lefkada). Nu s-a forţat niciun geam, nicio uşa, iar paguba este estimata la aproximativ 2000€. Vin în Grecia de mulţi ani şi nu aş fi crezut vreodată că voi trece prin aceasta situaţie. Proprietarul a alertat politia, a fost făcută constatarea, însă nu au fost luate amprente pe loc, ci am fost înştiinţaţi (de către proprietarii hotelului, tărziu, în jurul orei 22) că politia vă reveni astăzi.

So... de la o persoana care s-a ars cu ciorba şi care de acum încolo vă sufla şi în iaurt, recomandarea este să nu mai lasaţi absolut nimic de valoare în camera de hotel.

P.S. La secţie am fost întrebată când mă întorc în Romania, le-am comunicat că doresc să plec mai devreme decât trebuia din cauza ultimelor evenimente şi nu mi s-a spus nicio secunda că vor reveni pentru prelevarea amprentelor.

P.P.S. Nu voi comunica numele hotelului pentru că nu îmi doresc să atrag eventuale repercusiuni sau critici din partea altor membri ai grupului mai puţin empatici. Însă, întreagă întâmplare este cusuta cu aţă alba şi am dubii uriaşe privind existenta reala a hoţilor veniţi din exterior.

P.P.P.S. Daca se gândeşte cineva să spună că a fost mana unui roman, ţin să îl contrazic din start. Un roman ar fi ştiut probabil să estimeze valoarea unui ceas şi ar fi luat probabil tot. Persoana care a intrat în camera a luat doar ceasurile cu brăţară crezând probabil că valorează mai mult.

Am făcut aceasta postare strict pentru avertizarea celorlalţi turişti. Orice răutate gratuita vă fi ignorata” - a scris Renata.



„Linişte, soare, plaja, frumos şi apoi...”





Dragoş este supărat din cauză că românii sunt testaţi, iar germanii nu:

„Azi la ora 15 am ajuns în vama şi degeaba le-am arătat testul PCR. Am fost ameninţat printre cuvinte urate ,că daca nu accept şi testarea lor pe marginea şoselei cu aceeaşi pereche de mănuşi la ţoaţă lumea,mă întorc în Bulgaria.Aveau o masa plina de eprubere ţinute în căldură şi cine ştie daca ştiau şi ale cui şi cum sunt.Bătaie de joc.Aşa suntem trataţi deoarece reprez. MAE nu iau atitudine.În fata mea mea era o maşină de Germania care venea tot din Bulgaria şi a fost lăsată să treacă fară nici o testare”, scrie Dragoş.

„Thassos, Princess, 4 stele, all inclusive, linişte, soare, plaja, frumos şi apoi....the bacăuan babuins came. Gălăgie in restaurant, glume proaste spuse tare, strigat unul pe altul dintr-un capat in altul al restaurantului (naşule, finuleeeee, cumetreeeee), hăhăiala pana la 1-2 noaptea, cântat manele de pe telefon. Păcat. Noroc ca urma să plec. Prin comparatie, au venit cateva familii de bulgari in urma cu 3 zile...nici nu ii simteai in resort”, scrie Gabriel

„Sunt ţări mai civilizate în Europa, care îşi respectă turiştii mai mult”

„Merg în Grecia din 2008, an de an, pentru că fară îndoială marea lor este mai frumoasa decât marea noastră(în special în Thassos). În fiecare an am plătit mai mult decât în anul anterior pentru cazare, însă nu am văzut niciun beneficiu în plus. De la 25 de euro pe noapte, am ajuns la 90-100 de euro în fullseason. O curăţenie la 4-5 zile în camera sau poate deloc(îmi făceam singura). În Thassos am văzut anul trecut din ce în ce mai mult zone de plaja care seamănă cu cele de la noi (muzica tare, angajaţi cu din ce în ce mai puţin bun simt, şezlonguri cică rezervate dar nu scria pe ele că ar fi rezervate şi venea şi iţi arunca angajata prosopul cât colo că nu ai rezervare, nici macar nu o spunea politicos). Din ce în ce mai multe zone neîngrijite, am avut şi camere unde ne-am apucat să reparam uşa de la baie, robinetul, blăni de la paturile suprapuse care iţi cădeau în cap, etc. Am avut şi gazde care intrau peste tine în camera să facă curăţenie desi te vedeau că eşti acolo şi copilul e în camera. Am avut şi gazde foarte ok, cărora nu am ce le reproşă.. Plaja aia din Skala Potamia (Chrysi Ammoudia) s-a degradat de la an la an şi nu au adus nicio roaba de nisp acolo să îmbunătăţească aspectul. E drept, la noi la mare plăteşti şi mai mult, şi nu susţin turismul în Romania. În condiţiile în care grecii au anunţat că dau drumul la turism fară teste obligatorii, iar oamenii nu şi-au anulat concediile şi în condiţiile în care nu sunt o tara fară covid-19, după ce au laşat lumea să treacă fară niciun fel de testare, acum se plâng că au cazuri de import şi impun testarea doar la trecerea prin vama terestra cu Bulgaria...dar eu daca merg la ei cine îmi garantează că nu mă întorc cu covid de acolo?

Chiar daca voi reuşi să fac programare pentru test RT_PCR (deocamdată nu am găsit loc pentru data la care îmi trebuie), consider că suntem foarte prosti că acceptam condiţiile fară să ripostam în niciun fel fata de condiţiile lor. Şi chiar daca reuşesc să ajung, asta este ultimul an în care mai sunt dispusa să las banii în buzunarele unor oameni care se pare că au început să înveţe din turismul romanesc....Sunt tari mai civilizate în Europa, care îşi respecta tursitii mai mult şi unde sper să reuşesc să ajung în anii care vin daca scăpam de pandemie, iar grecii ar merita că turiştii să îşi anuleze concediile în masa, pentru că nu testul în sine e problema, ci lipsa de respect fata de turiştii care nu mai au timpul fizic necesar să facă acest test, pe care nu stiu daca îl primesc la timp şi care nu garantează nimănui că de la recoltare până la începerea sejurului nu ai şanse să iei covid-19 romanesc şi să îl duci la greci. Menţionez că am doua sejururi rezervate în Grecia pentru vara asta, un sejur plătit integral şi unul doar cu avans, la distanta unul de altul şi niciunul în Thassos. De asemenea am fost şi în Corfu”, a scris Diana.