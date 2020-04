România a intrat pe harta zonelor celor mai afectate de Covid-19 din Europa. „La 100.000 de oameni sunt asiguraţi doar 225 de medici“

Experţii fracezi au observat că Italia nu mai reprezintă neapărat epicentrul pandemiei. Potrivit Le Grand Continent , cele mai afectate sunt acum provincia franceză Alsacia, Elveţia şi Luxemburg. În schimb, sudul Italiei este puţin afectat din acest punct de vedere.

Un caz particular îl prezintă focarul de la Suceava, din nordul României. Autorii amintesc că este vorba despre una dintre cele mai sărace regiuni ale Europei. Aici, populaţia are cu greu acces la serviciile medicale. Medicii sunt puţini, iar sistemul este fragil. Francezii aminesc că la 100.000 de oameni sunt doar 225 de medici, sub media naţională, oricum scăzută, care se apropie de 300 de medici.

În continuare, se face referire la ţările din zona Alpilor, care sunt, potrivit studiului, cele mai afectate. Elveţia, nord-vestul Italiei şi vestul Austriei sunt zonele în care rata mortalităţii este una extrem de ridicată.