Român din Viena, după atentat: „Este oraşul cu cel mai ridicat nivel de trai din lume. Rămân aici“

George Popescu locuieşte de 15 ani în Viena şi spune că pentru el, capitala Austriei este oraşul cu cel mai ridicat nivel de trai din lume.

„Un atac al unui criminal terorist nu va distruge niciodată acest lucru, Viena suntem noi oamenii de rând şi nu el, un extremist. Eu, ca un locuitor al clasei de mijloc din acest oraş, mă simt aici extraordinar şi nu am niciun gând să părăsesc acest oraş”, este decis George.

Popescu a făcut studiile superioare în Viena şi acum lucrează în cadrul unei multinaţionale.





Tânărul a vorbit şi despre atmosfera din Viena după atacul terorist, despre scandalul legat de tabloidele care au publicat imagini cu atacatorul în timp ce trăgea asupra victimelor, despre modul în care a fost primit ca român în Austria şi despre cum se raportează austriecii la străini.

Redăm mai jos interviul integral:

ADEVĂRUL: Cum ai trăit tu atacurile teroriste? Unde erai în momentul în care s-au auzit împuşcături? Ce s-a întâmplat în oraş după tragicul eveniment?

George Popescu: Eu jucam squash la o sală în periferia Vienei în momentul atentatului, am fost destul de departe de toate activităţile din centru. Nu am auzit împuşcături sau alte lucruri. Doar foarte multă poliţie, respectiv unităţile speciale ale poliţiei care se grăbeau înspre locul faptelor erau pe strada când am ieşit de la sport. Apoi până noaptea târziu mai multe elicoptere care survolau oraşul şi pe care bineînţeles le-am auzit şi eu. Toate organizaţiile ministerului de interne respectiv armata care a intervenit şi ea (doar proteja diverse obiecte precum ambasadele) au oferit multă siguranţa populaţiei.



- Cum a fost atmosfera în Viena în prima zi după atentat?





Toată lumea care a avut posibilitatea a rămas acasă şi a lucrat în home office. A fost o recomandare clară a autorităţilor, dar şi a angajatorului meu. Şcolile şi grădiniţele au rămas şi ele închise. Sincer neieşind din casă nu pot spune că am simţit atmosfera, cred doar că a fost una încordată, normal cred după un atac terorist.





- Am citit în presă că lanţul de magazine Billa a încetat să plătească reclamă în tabloidele care au publicat imagini cu momentele în care victimele au fost împuşcate. E o dezbatere despre acest subiect în societatea austriacă?

Poliţia a comunicat foarte clar pe twitter să nu se publice în mediul online video-uri cu atentatul, ci ele să fie uploadate pe un server al ministerului de interne. Aceste 2 tabloide (krone şi oe24) au dorit să şocheze prin aceste video-uri şi cred că lumea salută pozitiv decizia concernului REWE (de care ţin Billa, Penny, Merkur, Bipa) de a nu mai face reclamă în aceste tabloide. Bravo!



- În Viena trăieşte o comunitate numeroasă de musulmani. Au fost probleme, din câte ştii, până acum din partea comunităţii?



Acesta e şi riscul într-un astfel de conflict: ca lumea să creadă că religia musulmană e cea de vină. Aşa ceva e doar xenofob, nu voi susţine niciodată un astfel de punct de vedere.

- Au existat în Austria, Viena, manifestări de xenofobie la adresa comunităţii musulmane? Dar la adresa imigranţilor în general?



Manifestări xenofobe nu le-aş numi, poate mai multe păreri şi puncte de vedere ale diverselor pături sociale (dacă ne uităm la rezultatul alegerilor din 2018, când extremă dreaptă a fost un an şi la guvernare. Cred însă că lumea a învăţat din scandalul Ibiza suficient, şi ca atare partidul FPÖ a şi pierdut enorm de mulţi alegători.)

- Ai simţit vreodată că eşti privit altfel pentru că eşti din altă ţară?

Sincer nu, impresia mea a fost tot timpul că prin faptul că am fost la început student, apoi absolvent al unei universităţi austriece, am vorbit de la început limba, m-am adaptat la cultura austriacă, ei m-au primit cu braţele deschise. 1 din 4 locuitori din Viena are o ramură străină, implicit nu aş putea spune că mă priveşte cineva diferit. În ultimele secole, Viena a atras tot timpul, ca şi capitală de imperiu, foarte multe culturi, religii şi naţionalităţi. Această diversitate şi incluziune au dus la dezvoltarea oraşului la un total alt nivel.

- Care este lucru care te îngrijorează acum cel mai tare legat de ceea ce s-a întâmplat?

Sincer, aproape nimic. Din păcate nu văd cum ne-am putea proteja de astfel de atentate, când ele se vor întâmplă nu cred că le putem opri. Am foarte mare încredere în ministerul de interne şi toate instituţiile lui că vor face tot ce este posibil pentru a stopa astfel de atacuri, respectiv pentru anihilarea criminalilor de genul acesta. Bineînţeles că nu mi-aş dori ca lumea să creadă că islamul sau orice altă religie este de vină pentru aceste lucruri, personal văd masa societăţii suficient de inteligentă încât să nu cadă în xenofobie.



- Când crezi că situaţia va reintra în normal?

Aş spune că în 2-3 zile totul ar fi din nou în regulă, având lock down în luna noiembrie rămâne o perioadă dificilă pentru toţi.



- De cât timp locuieşti în Viena? Cum este pentru tine viaţa în oraşul cu cel mai crescut nivel de trai din lume?

Locuiesc de 15 ani în Viena, este pentru mine oraşul cu cel mai ridicat nivel de trai din lume. Un atac al unui criminal terorist nu va distruge niciodată acest lucru, Viena suntem noi oamenii de rând şi nu el, un extremist. Eu ca un locuitor al clasei mijlocii în acest oraş, mă simt aici extraordinar şi nu am niciun gând să părăsesc acest oraş.





