Român din Cernăuţi: „Mă tem pentru familie. Românii din Ucraina au suferit mereu consecinţele conflictelor”

Adrian Bota, student la Cluj, este originar din Cernauţi, unde locuieşte o mare parte din familia sa, povesteşte pentru „Adevărul” care este atmosfera din oraşul natal. El nu este acasă, dar este în permanentă legătură cu familia lui, pentru care-şi face griji. Adrian are rude care au luptat şi luptă în războiul care se poartă în estul ţării încă din 2014.

Adevărul: Care este acum atmosfera în Cernăuţi:



Adrian: Situaţia este una foarte tensionată, încă de noaptea trecută multă lume a fugit din oraş înspre Siret (vama Siret-nr). Fix înainte sa se anunţe legea marţială. Până în momentul de faţă Cernăuţiul nu a fost lovit însă au fost bombardamente la o distanţă de doar 120 de kilometri. Vama este extrem de încărcată în părtea ucrainenilor. Menţionez ca sunt în jur de 500.000 de etnici români blocaţi în Ucraina, dintre care circa 100.000 au şi cetăţenie română. Din când în când se aud avioane de luptă zburând peste oraş (nu se ştie ale cui sunt deoarece e înnorat).





De la Cernăuţi până la vama cu ţara noastră sunt în jur de 40 de km. După cum se ştie a fost bombardat un aeroport la o distanţă de doar 120 de kilometri de Cernăuţi. Îngrijorarea este ca şi în Cernăuţi este aeroport.

Comunitate română din Cernăuţi cum vede conflictul? Putin a făcut o declaraţie prin care a vizat ţările vecine, arătând că Ucraina s-a format pin alipirea unor zone din Polonia, România, Ungaria. Crezi că a reuşit?

Declaraţia respectivă a fost făcută în urmă cu câteva zile. Românii din Ucraina au suferit mereu consecinţele conflictelor care nu ne privesc. Mulţi se bazează pe statul nostru (România) alţii au murit in războiul din est şi acum tot se fac înrolari. Am rude care luptă acolo. Nimeni nu vrea război, noi suntem băştinaşi şi ne este teamă. Ca şi toată lumea susţinem in aceasta situaţie Ucraina ştiind câte am îndurat în perioada sovietică. Nu consider că Rusia a reuşit prin propagandă sa să atragă suficientă populaţie. Este un mecanism clasic cu care ne-am întâlnit de-a lungul istoriei.



Ai spus că încă de noaptea trecută au început oamenii să plece. De când existau informaţii sau indicii că începe invazia?



Totul a fost preconizat. Bănuieli. Eu am sperat sa nu înceapă nimic. Îmi este foarte teama de familia şi rudele mele. M-am trezit cu războiul pe cap.



Familita ta ce planuri are?



Unii pleacă, alţii nu vor să lase o viaţă în urmă (ca să vină ruşii să locuiască în casele pe care le-au construit, precum a fost în 40).



În oraş cum e viaţa?



Mulţi pleacă din oraş, ferindu-se de un posibil bombardament. Benzinăriile sunt extrem de aglomerate. Firmele de asigurări sunt închise. Nu se poate face nici o asigurare pe maşina spre exemplu.



Magazinele, instituţiile sunt deschise?



Da, magazinele sunt deschise. Toate instituţiile de învăţământ sunt închise



Au fost chemaţi rezerviştii la armată?



Momentan nu a fost anunţată mobilizare generală. Se creează detaşamentele de apărare regionale, nu ştiu exact, însă se vor organiza grupări de rezistenţa locală în toate regiunile.

Oamenilor le este teamă că vor fi zdrobiţi de armata rusă sau exista speranţa că armata Ucrainei va rezista?



Tind să cred că Ucraina va rezista având în vedere că ma afectează în mod direct şi îi afectează pe cei apropiaţi. Pe lângă toate, detaşându-mă de emoţii, Ucraina este mai pregătită ca odinioară, au primit foarte mult sprijin militar, instrucţiuni





Există sentimentul că Ucraina a fost abandonată de aliaţii din Vest?

Vestul nu are nici un angajament direct fata de Ucraina. Dacă vestul, NATO intervin în mod direct există un risc foarte ridicat de război mondial, însă dacă nu va interveni deloc, atunci Rusia nu o să se oprească doar la Ucraina. Conform unui parlamentar din opoziţia de la Moscova, Putin nu are de gând sa se oprească la Ucraina.



Există în media pro Kremlin o serie de informaţii cum că în Estul Ucrainei ar fi "genocid" fata de etnicii ruşi. Ce crezi despre aceste acuzaţii , care sunt, de fapt, pretextul invaziei?



Fals!



Care sunt mesajele transmise populaţiei de autorităţile ucrainene?



Sa nu se panicheze, să nu creadă toate informaţiile şi să se informeze doar din surse oficiale. Mesaje de solidaritate.

