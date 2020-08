Revolta unui proprietar de localuri, la aflarea veştii că politicienii pot organiza evenimente în spaţiile închise. „Credeţi că mă mai duc la vot?”

Tudor Negrea, patronul mai multor cluburi şi localuri în Cluj, s-a arătat deranjat de faptul că politicienii au şi în pandemie regim special faţă de ceilalţi oameni. Într-o postare pe Facebook, Negrea a criticat decizia autorităţilor, dar şi faptul că în decurs de două luni a primit nu mai puţin de 68 de controale.

Omul de afaceri a mai amintit şi că, în timp ce el este obligat să-şi ţină angajaţii în şomaj tehnic, bugetarii şi-au încasat salariile întregi pe perioada pandemiei, deşi unii dintre ei nu au mers şi nu merg la serviciu.

„S-a dat ok-ul, cu masuri, startului campaniei electorale. Se pot organiza evenimente in interior, in exterior, se pot imparti pliante, se pot amplasa corturi in care se aduna oameni in scop electoral etc etc. Se deschid scolile de la 14 septembrie, la fel, cu masuri in functie de zona. Barurile si restaurantele raman inchise, la terasa am ajuns la 68 de controale de la 1 iunie ( cu minim 7 controale de la fiecare institutie: ITM, ISU, Jandarmerie, Poltie locala, Anaf, Politie ). Am platit taxele la 25 iulie (37 000 lei taxe pt luna iunie, pt o locatie ) ca sa beneficiez de 41,5% scutire. In cel mult 10 zile trebuia sa ne intre banii de la ANJCN. E jumatatea lui august...Am salariati la care am platit 5-6-7000 de lei salariu, la care am platit taxe la stat 4-5000 de lei lunar ( peste 150 000 de lei lunar la cele 4 locatii: Form Space, Form Cafe, Stories si Midi ), timp de 3 ani. Ei primesc acum somaj tehnic 75% din salariul mediu pe economie, adica maxim 2400 de lei.... in timp ce bugetarii au incasat bine mersi salariul intreg, pe toata perioada pandemiei... Credeti ca o sa merg la vot?", a scris Negrea pe Facebook.

Teodor Negrea deţine mai multe localuri în Cluj, iar în anii trecuţi a organizat sau a fot co-organizator la mai multe festivaluri, printre care Electric Castle, declarat cel mai bun festival de dimensiuni medii din Europa.

