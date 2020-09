Revolta unui clujean din a opta cea mai bogată comună din ţară: „de 8 ani de zile nu aţi terminat o grădiniţă! O grădiniţă, nu un Burj-al-Arab!”

Marius Corici, un clujean care locuieşte în comuna Apahida (comună care se învecinează cu municipiul Cluj-Napoca), implicat în viaţa localităţii prin intermediul Asociaţiei Pro Apahida, care a reuşit să oprească construirea unui bloc într-o zonă de case, adresează o scrisoare deschisă primarului Grigore Fati. Acesta mărturiseşte că l-a ajutat pe edil în campania din 2016, iar în schimb i-a cerut un singur lucru: „să facă din Apahida cea mai frumoasă comună”. După 4 ani de mandat, Corici este revoltat: „A opta cea mai bogată comună din România, se scufundă sufocată de gunoaie, de trafic, cu străzi rupte, trotuare distruse, impracticabile şi locuri de joacă pentru copii desprinse din filmele vechi, comuniste”.

„Scrisoare deschisă către primarul comunei Apahida, Fati Grigore

„Dacă locuieşti sau doar eşti în trecere vineri dupămasa în coloană, bară la bară în Apahida, vreau să te anunţ că a opta cea mai bogată comună din România, se scufundă sufocată de gunoaie, de trafic, cu străzi rupte, trotuare distruse, impracticabile şi locuri de joacă pentru copii desprinse din filmele vechi, comuniste.

Domnule primar, Fati Grigore

Vă transmit această scrisoare deschisă nu pentru că ce veţi citi în rândurile care urmează nu cunoaşteţi, ci pentru ca electoratul care va vota în comuna Apahida pe 27 septembrie să voteze în cunoştinţă de cauză.

Ştiţi bine că în campania din 2016 am fost lângă dumneavoastră 24/7 susţinându-vă împotriva actualului candidat din partea PMP, Călin Păcurar.

V-am ajutat pe toate fronturile, excepţie făcând deplasările în teren.V-am făcut strategia de online unde v-am spus să scoateţi candidaţii în faţă şi să ascundeţi sigla PSD pentru că, PSD reprezinta o vulnerabilitate pentru succesul dumneavoastră, v-am făcut site-ul de candidat unde nu am pus sigla PSD (aceiaşi vulnerabilitate), v-am făcut interviurile pentru candidaţi (Ilinca Ramona Crăciunaş, Pop Carmen Ramona, Frătean Vasile Septimiu, Buhăţel Florin şi alţii), v-am spus să nu-l aduceţi pe Victor Viorel Ponta (la propunerea lui Rus Ioan Sorin) în Apahida şi să defilaţi cu el prin comună pentru că PSD, din nou, reprezintă o vulnerabilitate mare plus faptul că Apahida este o comună de dreapta (vedeţi statistica alegerilor).



V-am coordonat şi supervizat membrii PSD Apahida în online pentru a răspunde elegant şi la obiect acolo unde era cazul şi i-am domolit când luau foc. Am participat la toate şedinţele PSD Apahida pe care le-aţi ţinut pe parcursul campaniei unde stabileam împreună cu dvs. şi colegii dvs. următorii paşi. Am monitorizat tot ce era pe online-ul local şi acolo unde era cazul interveneam susţinând sus şi tare că ”La locale omul contează şi nu partidul” şi pe bună dreptate, chiar dacă sunteţi membru PSD.



V-am făcut poze la KM 17 la toţi candidaţii PSD Apahida, poze de care nu am fost mulţumit după care v-am spus că trebuie să angajaţi un profesionist şi aţi angajat. V-am machetat toate pozele pentru dumneavoastră şi candidaţii la Consiliul Local din partea PSD Apahida, am mers cu dvs la toate evenimentele şi v-am făcut instantanee (pescuit sportiv, fotbal etc). V-am machetat şi creat anunţurile pentru evenimente pe Facebook.



Toate cele enumerate mai sus sunt din ce-mi aduc aminte şi ce am mai găsit prin corespondenţa electronică.

Am fost atât de implicat în campania dumneavoastră din 2016, încât colegii dvs. de partid deja îmi pregătiseră adeziunea la PSD crezând că sunt un om de stângă. Atât de implicat încât toţi prietenii mei reali şi virtuali care-mi ştiau convingerile de dreapta nu mai înţelegeau nimic şi mă condamnau că vă ajut pe dvs, om de stânga. Sigur vă aduceţi aminte că, de câte ori colegii dvs aduceau vorba de adeziune eu le spuneam că ”Suntem împreună doar pentru alegerile locale.” şi că ”În octombrie drumurile noastre se despart.”



În noaptea anunţării rezultatelor eram toţi din echipa de campanie plus susţinători, strânşi la dvs. în curte. Când s-au anunţat şi aţi fost declarat câştigător, am început să strig ca un nebun ”Am câştigat! Am câştigat!”. Bucuria a fost imensă având în vedere miza, iar unii dintre susţinătorii actuali ai dvs. încă mai amintesc de asta în batjocură. Pentru mine, alegerile locale pentru Apahida din 2016 au avut aceeaşi miză electorală precum alegerile prezidenţiale din 2000 între Iliescu şi Vadim (Păcurar fiind asociat lui Vadim).



Motivul pentru care v-am susţinut în 2016 cu atâta energie a fost teama de a nu ieşi contracandidatul dumneavoastră, actualul candidat din partea PMP, Călin Păcurar care reprezintă tot ceea ce o societate normală condamnă. Apahida nu poate avea astfel de primar. Veci! Pe perioada campaniei m-aţi întrebat mereu cum mă puteţi răsplăti pentru serviciile şi toată munca depusă de mine. Îmi aduc perfect aminte cum noaptea târziu, la dvs acasă, aţi vrut să-mi daţi o sumă de bani, iar eu v-am refuzat spunându-vă că ”Singura plată pe care eu o aştept de la dumneavoastră, este să faceţi din Apahida cea mai frumoasă comună”.



Mi-aţi promis că aşa veţi face, iar eu v-am crezut. Mi-aţi oferit postul de consilier personal şi altele, iar eu v-am refuzat spunându-vă că nu am nevoie de post sau funcţii ci doar să vă ţineţi de cuvânt. V-am spus clar că oricând puteţi apela la mine pentru binele comunei iar pentru asta nu este nevoie să-mi oferiţi un post.

Au trecut cei patru ani de mandat (ba chiar mai mult) iar Apahida, Apahida frumoasă care mi-aţi promis-o, arată groaznic.



Mi-aţi dat o Apahida care se scufundă, sufocată de gunoaie (Apahida — între blocuri, valea Măratorii, Bărc, Molitură, sat Câmpeneşti — cam peste tot), sufocată de trafic, cu străzi rupte, trotuare distruse, impracticabile sau inexistente, rigole periculoase (deschise — în unele locuri cu adâncimi de peste 120 cm şi lăţime de 190 cm — aţi citit bine ), inestetice sau lipsă.

Cu locuri de joacă pentru copii triste, desprinse din filmele vechi comuniste, fără urmă de umbră pentru părinţi şi bunici fără o cişmea care să ne răcorească vara.

Vorbesc de comuna Apahida cu toate satele sale. Apahida care se află la umbra celui mai modern oraş din România, Cluj-Napoca şi nu în pustiu sau în Teleorman.

Apahida noastră efectiv pute a canalizare aproape în orice zonă (Mărătorii, Mărăloiu, str. Pietroasa la blocuri şi (aproape) în orice sat. Dezmir pe Planoarelor, Sânnicoară la blocurile noi (am stat de vorbă cu tineri mutaţi acolo), în Câmpeneşti miroase a canalizare pe toate străzile care, ironic, poartă nume de flori (Begoniei, Azaleelor, Brânduşelor etc).

În timp ce Cluj-Napoca înfloreşte, Dezmirul nu are curent sus pe deal, apa este raţionalizată, curentul este cu intermitenţe iar la baza dealului familiile stau cu frica în sân să nu refuleze iar canalizarea la ei în beci.

Copiii din Câmpeneşti respiră praf dintotdeauna. DINTOTDEAUNA. Lacurile din Câmpeneşti toacă bani dintotdeauna în loc să devină o sursă importantă de venit la bugetul primăriei, Corpadea plânge după o grădiniţă şi o creşă promise de ani de zile.



Nu înţeleg cum dvs. vorbiţi de ”măreţele” realizări când de opt ani de zile (de când aţi pomenit prima oară) nu reuşiţi să terminaţi o grădiniţă în satul Apahida. O GRĂDINIŢĂ, nu un Burj-al-Arab. De 3 ani de zile (eram în consiliul administrativ al şcolii din Apahida) nu aţi reuşit să faceţi un corp de şcoală în sat Apahida iar de 2–3 ani de zile vă chinuiţi să renovaţi (re-no-vaţi) şcoala din Sânnicoară şi Dezmir?



De 6 (ŞASE) ani de zile comuna noastră dragă nu are un Plan Urbanistic General nou. PUG expirat de 6 ani de care profită toţi speculanţii imobiliari unii cu funcţii în primăria pe care o păstoriţi, alţii, foşti consilieri locali proaspăt demisionari şi retraşi din politică.



Din cauza lipsei unui PUG nou, modern, european, dumneavoastra domnule primar Fati Grigore, nu faceţi altceva decât să transformaţi Apahida într-un nou Floreşti.



Tot ce v-am spus până aici sunt lucruri de care eu m-am lovit, nu poveşti auzite. Până aici nici nu am pomenit de programul dvs electoral din 2016 cu care aţi câştigat alegerile. Dacă tot am adus vorba de el, permiteţi-mi să enumăr câteva promisiuni pe care le-aţi făcut apahidenilor:

Canal tehnic pentru toate reţelele de cabluri — Apahida

Ştrand în Apahida

Crearea de spaţii de agrement pe malul amenajat al râului Someş — Apahida

Deschiderea unui drum paralel cu Valea Dezmirului şi Valea Mărăloiu

Extindere linie troleu (TRO-LEU) până în Câmpeneşti

Amenajare zonă de agrement pe lacul 5 — Câmpeneşti

Canalizare şi asfaltare în Câmpeneşti (din 2012 tot spuneţi de canalizarea din Câmpeneşti — exista înregistrare video, interviu cu dvs.)

Amenajare unei zone de agrement la Cirişei — Pata

Vă las o copie a programului dvs. electoral din 2016 nu de alta dar poate aţi uitat de el iar cei care nu l-au citit, au ocazia să-l citească acum. Mai ţineţi minte că în 2016 v-am spus că până în 2020, Apahida se va umple de familii tinere, frumoase, cu venituri peste medie care caută un loc fain, liniştit, cu locuri frumoase de joacă pentru copii, total diferit de Floreşti?

Scrisoarea asta se adresează lor, deopotrivă. A acelor familii care nu ştiu mai nimic despre cât de frumoasă este Apahida dar cât de murdară aţi adus-o.

În finalul scrisorii, dincolo de dezamăgirea mea ca şi cetăţean al comunei, vreau să vă întreb:



Dacă în 3 ani de zile nu aţi reuşit să modernizaţi o şcoală, în 6 ani de zile nu aţi reuşit să faceţi un PUG, în 8 ani de zile nu aţi terminat o grădiniţă iar din programul electoral nu aţi făcut măcar 45-50% iar ce-aţi realizat, aţi realizat prost, ce anume vă califică pentru a primi votul meu încă un mandat?



Marius Corîci, cetăţean al iubitei noastre comune, Apahida



P.S. Nici nu am pomenit de incapacitatea primăriei de a atrage fonduri europene. Am să o fac cu altă ocazie.”