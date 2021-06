„Reţeta salvatoare” găsită de o infractoare română din Italia. Cum a reuşit să scape nouă ani la rând de închisoare

O femeie cu cetăţănie română din Italia a fost arestată la sfârşitul săptămânii trecute în localitatea italiană Aurisina, după ce an de an le-a dat bătăi de cap angajaţilor supermaketurilor din localitate. Începând din 2012, românca s-a obişnuit să fure tot ceea ce avea nevoie din magazine, fără teama de a fi prinsă. Şi a fost prinsă în nenumărare rânduri, însă de fiecare dată a scăpat, notează Trieste Prima.

Italienii scriu că „reţeta salvatoare” a femeii, care a salvat-o în nenumărate rânduri de închisoare era una simplă. An de an ea rămânea însărcinată, astfel că deşi a fost condamnată la închisoare încă de acum nouă ani, decizia judecătorilor nu a putut să fie pusă în aplicare. În tot acest timp, în fiecare an ea a dat naştere câte unuui copil. Acum, ea are opt copii, însă în acest în 2021 a „uitat” să mai rămână însărcinată, iar poliţiştii italieni din Ausirina au arestat-o. Femeia a fost dusă la închisoarea din Coroneo, unde va sta în spatele gratiilor timp de nouă luni, atât cât este pedeapsa cu executare decisă de judecătorii italieni.

