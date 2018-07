Putea fi refuzată prezenţa fiului lui Bashar al-Assad la Olimpiada de Matematică dacă tatăl e acuzat de crime de război? Răspunsul organizatorilor

Hafez al-Assad, fiul de 16 ani al preşedinelui Siriei, a fost tratat la fel ca orice alt concurent de la Olimpiada Internaţională de Matematică de la Cluj, cu excepţia măsurilor de siguranţă. A fost cazat într-un hotel modest de 3 stele din centrul oraşului şi a participat la toate excursiile şi evenimentele organizate în cele două săptămâni cât a ţinut Olimpiada. La ceremonia de deschidere acesta şi-a făcut mai multe selfie-uri şi a socializat cu membri ai echipele altor ţări. El a fost mai tot timpul cu zâmbetul pe buze şi cu telefonul în mână. „Lumea vorbeşte, dar cine mă cunoaşte ştie că am participat ca oricare alt concurent normal la olimpiadele de matematică, la excursii, nu ştiu cum altcumva să demonstrez că sunt o persoană normală, la fel ca alţi 600 de elevi”, a spus Hafez al-Assad presei clujene. El a mai spus că Matematica este pasiunea lui încă din copilărie şi vrea să studieze ingineria în Siria după ce se termină războiul. Hafez s-a clasat ultimul din echipa ţării sale: a obţinut doar 3 puncte din 42 posibile, clasându-se pe locul 486 din 597 de concurenţi ai IMO 2018.

Putea fi refuzată participarea lui Hafez al-Assad?

Hafez al-Assad este la a treia Olimpiadă Internaţională după cea de la Rio şi cea de la Hong Kong.

Şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, Valentin Cuibus a fost întrebat, la conferinţa de presă organizată, astăzi, cu ocazia finalului Olimpiadei Internaţionale de Matematică, dacă prezenţa unui membru al familiei unui lider considerat criminal de război poate afecta imaginea Olimpiadei a răspuns:

„Nu, nici vorbă. El a fost, şi asta a reieşit şi din declaraţiile lui, un copil la fel ca oricare altul. Nu cred că trebuie să amestecăm istoria sau activitatea părinţilor cu cea a copiilor. Cred că el trebuie tratat la fel la oricare alt concurent şi nimic mai mult.”

În plus, un refuz era imposibil din partea organizatorilor. „Cât timp ţara este membru recunoscut al Organizaţiei Internaţionale de Matematică de la Londra, nu se pune problema să refuzi un concurent. Fiecare ţară stabileşte lotul aşa cum doreşte, e opţiunea ţării respective, ea trebuie să respectă regulamentele internaţionale ale IMO (Olimpiada Internaţională de Matematică-nr) şi poate participa cu oricine doreşte”, a precizat Cuibus.

Acuzat de ONU de crime de război

Înaltul comisar al Naţiunilor Unite pentru drepturile omului Navi Pillay l-a avertizat pe preşedintele sirian Bashar al-Assad, la mijlocul lunii iunie, „că există suficiente dovezi’ ale represiunii violente conduse de peste un an împotriva opozanţilor regimului pentru a-l inculpa pentru crime împotriva umanităţii„” potrivit Agerpres.

„În fapt, există suficiente dovezi care arată că multe dintre aceste acte sunt comise de forţele de securitate, (şi) ele trebuie să fi primit aprobarea sau să fie obiectul complicităţii la cel mai înalt nivel’, a declarat Navi Pillay, într-un interviu difuzat de BBC.

Navi Pillay şi-a reiterat apelul pentru ca preşedintele sirian să fie adus în faţa Curţii Penale Internaţionale pentru a da socoteală pentru acţiunile forţelor sale în cadrul războiului civil care, potrivit ONU, s-a soldat cu circa 70.000 de morţi în 22 de luni de lupte, scrie Reuters.

„A fost foarte greu”

Întrebat dacă au fost incidente de securitate cu privire la prezenţa lui Hafez al-Assad la Cluj, inspectorul şef a susţinut că nu are cunoştinţă să fi existat, dar pe de altă parte nu a fost atribuţia Inspectoratului să se ocupe de aceste probleme.

„Dacă mă întrebaţi astăzi v-aş spune că nu aş mai organiza o Olimpiadă Internaţională de Matematică, pentru că încă nu ne-am revenit din transă. A fost foarte greu. Mult mai greu decât am conştientizat în iulie anul trecut când am început pregătirile. Dacă mă întrebaţi peste câteva zile, poate că răspunsul va fi altul. Poate că ar fi mai simplu acum că avem experienţă acumulată. Oricum, unii dintre concurenţi ne-au spus că vin la anul din nou la Cluj”, a răspuns Cuibus unei întrebări a jurnaliştilor.

Proiect de ţară

Cuibus a mulţumit celor 400 de voluntari, dintre care 130 au fost elevi.

„A fost cel mai mare eveniment educaţional din an Centenar din România şi unul dintre cele mai mar din Cluj: în final au fost 597 de concurenţi. Toată lumea a înţeles să se implice într-un proiect de ţară pentru că n-a fost proiectul Inspectoratului Şcolar chiar dacă noi am fost, în final, cei ne-am ocupat de marea majoritate a lucrurilor. A fost un proiect al Clujului şi al României pentru că totuşi să ai peste 100 de ţări la o competiţie necesită o implicare a mai multor factori şi cred că s-a reuşit obţinerea unui nivel impecabil de concurs, şi nu am spus eu asta”, a explicat inspectorul-şef.

