Purtarea măştii revine în actualitate. Un virolog român din SUA şi directorul OMS Europa trag un semnal de alarmă

Profesor universitar şi cercetător în cadrul Diviziei de Boli Infecţioase a Departamentului de Medicină, la Şcoala de Medicină şi la Departamentul de Boli Infecţioase şi Microbiologie a Şcolii de Sănătate Publică al Universităţii din Pittsburgh, virologul Cristian Apetrei trage un semnal de alarmă asupra evoluţiei virsului SARS-CoV-2.

„Vă spun sincer că nu-mi face nici o plăcere să reiau această serie. Am crezut că după vaccinare şi câteva valuri epidemice, lucrurile se vor limpezi şi o să avem o variantă endemică similară precedentelor patru coronaviroze, pe care le facem de vreo câteva ori pe an şi nici capul nu ne doare (de fapt, nu: doar ne doare puţin capul!)”, scria Ciprian Apetrei, zilele trecute, pe Facebook.



El atrage atenţia că numărul de cazuri este în creştere şi, chiar dacă se pare că variantele şi subvariantele omicron sunt mai puţin patogene decât predecesorii lor, încă nu ştim cum vă arata infecţia cu BA5 într-o populaţie nevaccinata ca cea din Romania. În plus, „nu ştim cât de patogenă este noua variantă emergentă zilele astea în India, cred că trebuie să ne punem centurile şi să ne pregătim pentru încă nişte hurducături.”



Apetrei concluzionează că şi acum, ca de fiecare dată, „suntem condamnaţi să ne purtam singuri de grijă”. El crede că ideea de a nu testa decât simptomaticii este „la fel de cretina că şi internarea asimptomaticilor din urmă cu doi ani”; În plus, spune virologul, apariţia unui vaccin nou şi bun în octombrie nu poate veni din partea unui specialist microbiolog, pentru că un microbiolog ar trebui să ştie că până în septembrie s-ar putea să avem în circulaţie o noua variantă.



El este de părere că virusul evoleaza absolut după principiul reginei roşii şi aleargă din răsputeri că să rămână în acelaşi loc (adică în nişa ecologică reprezentată de populaţia umană gazdă).

- în comparaţie cu persoanele cu primoinfecţie, persoanele cu reinfecţie au prezentat creşteri ale riscului de mortalitate cauză, creşteri ale riscului de spitalizare şi câteva rezultate prespecificate. Riscurile au fost evidente în subgrupuri, inclusiv la nevaccinaţi, vaccinaţi cu o doza sau cu doua înainte de reinfecţie



- Riscurile cele mai pronunţate au fost în faza acută a infecţiei, dar au persistat şi în faza postacută a reinfectării, iar riscurile pentru majoritatea sechelelor erau încă evidente la 6 luni.



- Comparativ cu grupul control neinfectat, evaluarea riscurilor cumulate de infecţie repetată a arătat că riscul şi ratele mortalităţii de toate cauzele şi rezultatele prespecificate asupra sănătăţii au crescut în mod gradual cu numărul de reinfecţii (adică riscurile au fost cele mai scăzute la persoanele cu 1 infecţie, a crescut la persoanele cu 2 infecţii şi cel mai mare la persoanele cu 3 sau mai multe infecţii).



-În total, rezultatele arată că reinfecţia adaugă riscuri non-triviale de mortalitate de orice cauză şi efecte adverse.

Apetrei susţine că şi-am refăcut provizia de măşti şi nu mai intră în spaţii închise fară. „Asta e. Sunt foarte dezamăgit, dar încă n-am făcut infecţie naturală şi aş dori să rămân aşa. Mi-am făcut al doilea booster, încât aştept să-mi crească solzii. Ştiu că nu mai am decât un an şi jumătate de trăit (până la cifra fatidică de 3 ani când am să cad mort secerat). Asta e. Singurul meu regret este că Anna fiind pubera, a primit microcip de la Pfizer, în timp ce noi avem de la Moderna. Aşa că nu ne mai înţelegem defel. Poate de la al 20-lea booster încolo”, a concluzionat el într-o notă amuzantă.