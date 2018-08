Protest în capitala Transilvaniei: „Bucureşti, nu uita, Clujul e de partea ta! Acţiunile jandarmerei, inacceptabile”

Clujenii vor ieşi din nou în stradă, sâmbătă seara, de la 19.00, în semn de solidaritate cu protestatarii de la Bucureşti. Vineri seara, 15.000 de clujeni au protestat paşnic pe străzile oraşului.





„Modul in care #JandarmeriaRomana a actionat la protestul din #10August din capitala este inacceptabil si impardonabil! S-au folosit gaze lacrimogene si tunuri de apa pentru a dispersa multimea pasnica! Batrani si copii au avut nevoie de ingrijiri medicale, in timp ce dinspre Parlamentul European protestatarii primesc mesaje de sustinere! Nu avem voie sa ne lasam intimidati acum! Protestele PASNICE trebuie sa continue! Ne vedem in continuare in Piata!”, se arată pe pagina de Facebook a paginii „Umbrela anticorpţie Cluj”.